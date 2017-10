Zakockal Shakirino ljubezen

Označila ga je za svojo edino in pravo ljubezen, največjega oboževalca in tistega, ki ji vedno stoji ob strani. A čeprav je ljubezen med kolumbijsko krasotico Shakiro in postavnim nogometašem Gerardem Piquejem morda zvenela kot romantična pravljica, niti ta očitno ne bo dočakala srečnega konca. Po šestih letih žgoče ljubezni, v kateri sta se rodila zdaj štiriletni Milan in dve leti mlajši Sasha, naj bi že kičasto zaljubljeni parček naletel na tako veliko oviro, da je ni mogla premagati še tako močna ljubezen. »Situaciji preprosto ni bila več kos,« je dejal vir in razkril, da je pevka čez njuno ljubezen naredila križ.

Poročila se nista

Ker pač nista začutila potrebe, da jima podpisani list dokaže to, kar sta tako ali tako vedela. »Vse bistveno imava. Sva celota, ljubiva se in imava otroka, poroka tega ne bi spremenila. A če bom kdaj zakorakala pred oltar, bo to z Gerardom in nikomer drugim,« je pred tremi leti dejala zapeljiva pevka. A četudi je še tako verjela v moč njunih čustev, dogajanja za štirimi stenami ni mogla več gledati. »Gre za nekaj resnega. Preprosto ni več zdržala, zato se je odločila njuni zvezi narediti konec,« je dejal vir, ki ni razkril povoda za razhod. A šepeče se, da naj bi bila športnikova strast do kockanja tista, ki je zabila žebelj v krsto njune ljubezni. Tiho se tudi govori, da naj bi se eden izmed nekoč srečne dvojice že izselil iz njihovega družinskega doma v Barceloni.

V tujih, predvsem kolumbijskih in španskih tračarskih revijah že nekaj tednov krožijo govorice, da je v odnosu zvezdniškega parčka močno zaškripalo, olje na ogenj govoric pa je prililo predvsem dejstvo, da golobčkov, ki sta nekdaj nenehno tičala skupaj, že od junija nihče ni videl skupaj.