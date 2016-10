Zakaj mora britanski princ nositi kratke hlače?

Mlada kraljeva družina je končala uradni obisk v Kanadi, glavni zvezdi sta bila princesa Charlotte in njen starejši brat princ George. Malega princa je bilo v zadnjem času videti večkrat in dobri opazovalci so opozorili, da je deček vedno – v kratkih hlačah. Le zakaj, se sprašujejo mnogi. Odgovor je ponudi strokovnjak za dvorno etiketo, t. i. predpise za vedenje. Kratke hlače niso povezane z modo, ampak s kraljevo, aristokratsko tradicijo. »Povsem angleško je, da fantki nosijo kratke hlače. Dolge so za večje fante in moške, sploh pa so kratke tudi tihi razredni znanilec,« pravi William Hanson. Dolge hlače so predmestne, noben aristokrat ali pa član kraljevih, ki kaj da nase, pa noče, da bi ga imeli za predmestneža. »Vojvodinja Cambriška ne skrbi le za svojo garderobo v javnosti, ampak tudi za oblačila otrok, obenem pa mora poiskati še ravnovesje med kraljevo tradicijo in delavskimi navadami.«



No, tradicija kratkih hlač v kraljevi družini je dolga, kot majhna sta jih nosila tako Georgeev oče, princ William, kot njegov stric, princ Harry, vse dokler nista bila dovolj stara za dolge. »Deček v dolge hlače napreduje okoli osmega leta starosti,« pravi Hanson in še, da se je britanski zgornji razred vselej rad držal tradicije, ki jih ločuje od drugih.



In čeprav so nekateri na družabnih omrežjih zapisali, da so vsi štirje kraljevi oblečeni, kot bi živeli v nekem drugem stoletju, sta George in Charlotte navdušila. Bratec in sestrica utegneta kmalu dobiti tekmeca, je slišati, o tem, kdaj bosta William in Kate oznanila veselo novico, pa že padajo stave. Kanadska turneja je razkrila, pišejo otoški mediji, da je štiričlanska družina srečna, prav to, kako William in Kate, oba sta stara 34 let, uživata v starševstvu, pa je mnogo kraljevih opazovalcev napeljalo k misli, da bosta družino še razširila. Kmalu. Jessica Bridge iz stavnice Ladbrokes pravi: »Navdušenci nad kraljevo družino so bili iz sebe, ko so Williama in Kate videli z Georgeem in Charlotte. Letos nosečnosti verjetno ne bosta oznanila, a če gre verjeti vplačilom, bosta to naredila prihodnje leto. Oboževalci vojvode in vojvodinje upajo, da se bo njuna družina kmalu povečala.«



Kate ima brata in sestro, William pa je menda prepričan, da so trije otroci ravno pravšnji za idealno družino. Mlada zakonca družino postavljata na prvo mesto, zaradi česar ju včasih mediji krcajo, a dobro obveščeni povedo, da je odločitev odobrila sama kraljica Elizabeta II., in – kot se je izkazalo po pravkar opravljeni turneji – odločitev je bila pravilna.