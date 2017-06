Zahtevna vojvodinja odganja svoje osebje

Vajena je dela za aristokracijo. Kot sobarica je delala v Buckinghamski palači in bila menda precej dobro zapisana pri britanski kraljici. Nato je pet let služila norveškemu princu Haakonu in njegovi ženi Mette-Marit, dokler jima je ni pred dvema letoma speljala cambriška vojvodinja Kate. A s kakršnim koli obljubami je vojvodinji uspelo z norveškega dvora premamiti Sadie Rice, to očitno ni bilo dovolj, da bi jo tudi obdržala. Sadie, ki je vodila gospodinjstvo dvorca Anmer Hall, podeželske rezidence Williama in Kate v Norfolku, namreč ni več mogla prenašati vse bolj nemogočih zahtev vojvodinje, da je kljub precej lepi letni plači 40 tisočakov spisala odpoved.



Očitno ima res kraljevske zahteve. Takšne, ki jim marsikdo ni kos. Sadie je namreč minuli dve leti čistila in pospravljala 10-sobni dvorec, kupovala hrano in kuhala, tako za kraljevi par kot njuna otročička, malega princa Georgea in princesko Charlotte. Kar pa še ni bilo dovolj. A ko si je vojvodinja zaželela, da podobne naloge prevzame še v Kensingtonski palači, je Riceovi počil film. Tu je potegnila črto, saj že tako ali tako zaradi prenatrpanega delavnika o zasebnem življenju sploh ni mogla govoriti. »Sadie je po naravi garačica, a vse več delovnih zadolžitev, ki so se le kopičile, je bilo preveč tudi zanjo. Kate in William sta ji predala vodenje gospodinjstva v dvorcu v Norfolku in hotela, da prevzame še Kensingtonsko palačo. Število delovnih ur se je vztrajno povečevalo, s tem da že tako ni imela nobenega življenja po službi,« je povedal vir in dodal, da je dala odpoved in da bo pri kraljevem paru ostala le še tako dolgo, da se ji izteče odpovedni rok. »Odločena je. Z ničimer je ne bodo mogli premamiti nazaj. Oni so na izgubi.«



Dobro in zanesljivo delovno silo je težko najti. Česar naj bi se zavedal tudi prvi britanski par. »Dobre ljudi je težko najti. Kate in Williamu bo gotovo močno žal, da sta jo izgubila,« je povedal vir. Čeprav vojvodinji zdaj ne krati spanca le vprašanje, kako zapolniti vrzel, ki jo bo za seboj pustil Sadiejin odhod, saj je pred komaj par meseci izgubila tudi osebno tajnico Rebecco Deacon, za katero še ni našla zamenjave. Četudi se je vmes že govoričilo, da bo pomembno mesto predala svoji osebni pomočnici.