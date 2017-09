Zahteva povračilo za izgubljeni prst

Njeni dnevi izvajanja joge in poskakovanja so mimo. Ali pa so najmanj odloženi za zelo dolgo obdobje. Vse zaradi poškodbe med delom, zaradi katere je Christina Fish, ki je pomagala pri postavljanju odrske scene za koncert pop zvezdnice Katy Perry, izgubila nožni prst. Ob tem da nihče, ko se ji je na nogo podrla umetna stena, ni niti mignil, da bi ji pomagal, zaradi česar se je Christina zase in svoj amputirani prst odločila poiskati pravico na sodišču.

Postavljanje prizorišča za zvezdničin koncert v Severni Karolini, ki je bil del svetovne turneje Prismatic World Tour iz leta 2014, se je za Fishevo končalo tragično, s telesnimi poškodbami in globokimi duševnimi ranami. Med delom se je namreč prevrnila ena izmed umetnih sten in pristala na njeni nogi. »Čutila sem, kako se mi čevelj polni s krvjo,« piše v sodnih spisih, pri tem pa dodaja, da se za njeno stisko nihče ni pretirano zmenil. Vse, kar so storili, je bilo, da so ji dali nekaj ledu za nogo, na rešilca in zdravniško pomoč nihče ni niti pomislil. Zato je morala sama poklicati prijateljico, da je prišla ponjo in jo odpeljala v bolnišnico. Tam so jo pričakale črne napovedi. Le nemočno je lahko opazovala, kako prst postaja vse bolj črn in gangrenast. Po nasvetu zdravnikov je »mrtev nožni prst« obdržala tako dolgo, kot je bilo mogoče, dokler ji ga vendar niso odrezali. V obdobju čakanja in popolne nemobilnosti pa je preživljala peklenske čustvene muke. Še močnejše, ker je vedela, da to pomeni slovo od njene velike strasti, joge. Zdaj zahteva odškodnino, a višina zahtevanega zneska še ni znana. Na zatožno klop ni zvlekla le pevke, ampak tudi več produkcijskih družb, povezanih s tistim zanjo usodnim koncertom.