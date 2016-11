Zafiksani brat se je spravil na DiCapria

Leonardo DiCaprio je imel eno leto, ko je dobil brata. No, polbrata Adama Farrarja, ki je vkorakal v njegovo življenje, ko se je Leov oče poročil z Adamovo mamo Peggy. Kljub temu sta si bila tako blizu, kot sta si brata lahko. Nekdaj. »Imel sem ga neznansko rad in ga še vedno imam. A govorila nisva že nekaj let,« je pred kratkim odprl svoje srce 45-letni Farrar, ki želi z zvezdniškim polbratom zgladiti nesoglasja. »Nazadnje sem ga videl pred leti, ko me je skupni znanec povabil na zabavo. Leo me je bil vesel, celo objel me je. A ko sem ga pozneje poskušal poklicati, mi na nobeno izmed sporočil ni odgovoril. Leo poskuša rešiti svet in zdi se, da mu je bolj mar za okolje in podnebne spremembe kot za lastnega brata. To me grozno boli.«



Na film dobi 20 milijonov, prejel je niz bleščečih nagrad, je velik človekoljub in nanj se kot muhe na med lepijo najlepša dekleta. Adam pa komaj plačuje mesečne položnice, živi v razmajani hiši v neugledni soseski, ničkolikokrat je prišel navzkriž z zakonom zaradi drog, za 10-letno hčerko pa ne sme skrbeti sam, ampak jo vzgajajo njeni stari starši. Pa vendar je Leo tisti, ki je bolj vreden pomilovanja, pravi Adam. »Opazujem njegovo življenje in mi ga je žal. Še vedno ljubimka z vrsto manekenk in hodi z ene zabave na drugo. Sam sem v razmerju z isto žensko, s katero imam otroka, že 17 let, Leo pa je še vedno plejboj. Ko je prvič okusil slavo, mi je povedal, da se počuti grozno osamljenega in da ne ve, komu sploh lahko zaupa. Tava skozi življenje in išče nekaj, kar bi ga osrečilo. Le upam lahko, da bo to tudi našel,« je dejal Adam in ob tem zajadral v mladost, ko sta bila še brata v pravem pomenu besede.



Žrtev bratove slave



S starši so hodili plavat, na smučanje in na družinske izlete v muzeje. »Ko sva bila starejša, sva igrala videoigrice, dirkala s kolesi, se igrala z žogo. Učil sem se igrati violino, Leo klavir.« Toda v losangeleški soseski Los Feliz sta se že zgodaj srečala z drogami. »Opazovala sva druge, kako kadijo marihuano in snifajo kokain. Mislim, da so se droge Leu že tedaj močno zamerile, tako močno, da ga je motilo že, če je kdo pozneje v njegovi bližini prižgal smotko marihuane.« Adama pa so droge zasvojile, naprej marihuana in kokain, pozneje je presedlal na heroin. To je bil začetek konca toplega bratovskega odnosa.



Sprva je bil Adam tisti, ki ja kazal težnjo po igri in se mu je z reklamami in manjšimi vlogami uspelo prebiti na male zaslone. Njegovim stopinjam je nato sledil mlajši polbrat, ker mu šola ni dišala in ker je videl, da snemanja nosijo Adamu lepe denarce. Nato pa je bil Leo tisti, ki mu je uspel veliki met, Adam pa se je iz nadobudnega igralca prelevil v spremljevalca, zaupnika, prijatelja in osebnega varnostnika slavnejšega Lea. Postal je tudi član Leove klike, ki so jo sestavljali še Tobey Maguire, Ben Affleck in Mark Wahlberg. Čeprav je Leo začel življenje zajemati z veliko žlico – od ljubimkanja z lepoticami do večdnevnega veseljačenja –, se je drog vseskozi na daleč ogibal. Česar ne bi mogli reči za Adama. Njega so zabave, kjer je alkohol tekel v potokih in je bilo kokaina ter marihuane v izobilju, povsem vsrkale vase. »Ta svet me je začaral. A za to ne morem kriviti Lea, saj sem bil tedaj odrasel moški in sem sprejemal lastne odločitve.« Žal so bile te napačne in leta 2008 je pristal v objemu heroina. »Nekajkrat so me aretirali zaradi kraje, saj sem moral nekako plačati svojo dnevno potrebo po mamilih. Z Leom se glede tega nikoli nisva sprla, a počasi se je začel obkrožati z drugimi ljudmi, ki me niso želeli gledati ob sebi. On je bil namreč megazvezdnik, jaz pa izgubljeni narkoman. Počasi, korak za korakom, sem bil izrinjen iz njegovega sveta.« Zdaj pa bi silno rad spet postal brat bratu.