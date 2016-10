Začela na platnicah doktor romanov

V žepu ima že oskarja, zlati globus in bafto. A tudi Jennifer Connelly je, kot vsi igralci, morala nekje začeti. Nekateri hollywoodski veljaki so si do dne velikega preboja v svet filma služili vsakdanji kruh z delom v barih in restavracijah, drugi za trgovinskim pultom, mnogi pa so odskočno desko našli v svetu manekenstva. Tudi Connellyjeva, ki pa ni pozirala za modne kataloge ali se sprehajala po brveh, vsaj spočetka ne, ampak je bralce z naslovnic romantičnih romanov nagovarjala, naj vendar odpro platnice knjige.



Sprva beremo z očmi. Zato ni vseeno, kaj krasi naslovnico knjige, saj nas ta lahko pritegne ali odvrne, da bi sploh prebrali prvi stavek. In prav mlada Jennifer, ko je komaj začela vstopati v najstniška leta, je bila pogosto tista, ki je ljubitelje ljubezenskih zgodb mamila k branju. The Two Of Us (Midva), Once In California (Nekoč v Kaliforniji), Rock 'n' Roll Romance (Rock'n'roll romanca) so le tri, z naslovnic katerih je zrla temnolasa lepotička. Ob čemer je bilo fotografiranje že skoraj podobno igri. »Sprva so mi povedali, o čem knjiga pripoveduje, da sem se lahko vživela v zgodbo. In bilo je kar malce srhljivo, saj so bile te fotke izjemno resnične.« Skoraj kot zamrznjeni filmski kadri. In morebiti je bila igra zgolj naslednji logični korak, saj je, čeprav v mladih letih ni sanjarila o igralski karieri, od fotografiranja za naslovnice lahkotnega čtiva presedlala na snemanje televizijskih oglasov. Nato pa je bilo le vprašanje časa, kdaj bo zasijala še na televiziji in velikem platnu.