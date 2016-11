Za zlom Kanyeja kriva njegova mrtva mama?

Klan Kardashianovih je spet razburkal javnost, tokrat zaradi hospitalizacije reperja Kanyeja Westa, moža bujne zvezdnice Kim Kardashian. Ta po navedbah tujih medijev možu, ki je doživel živčni zlom, trdno stoji ob strani, kaj točno je botrovalo njegovemu stanju, pa še ni jasno. V minulem letu se mu je sicer zgodilo veliko, zadnji večji dogodek, ki bi lahko vplival na njegovo duševno (ne)stabilnost, pa je bil nedavni rop v Parizu, po katerem sta se z ženo za nekaj časa povsem umaknila iz javnosti. Poleg delovnih obveznosti, prihoda novega družinskega člana, obletnice smrti mame in odpovedi turneje mu je to povzročilo še dodaten stres, izčrpanost in pomanjkanje spanja. Kot poroča People, je november zanj vsako leto težak, saj je v tem času pred leti umrla njegova mama. »Ta čas je zanj vsakič boleč. Bolečino skriva v sebi, včasih pa vseeno pove, da mu je težko. Vsak november se bori s hudo bolečino,« je povedal vir.

Paranoja in nespečnost

So pa v javnost že pricurljali podatki, da se je nenavadno obnašal že več zadnjih dni ali morda celo tednov. Po oktobrskem ropu ga je ves čas skrbelo za varnost družine, po dva dni skupaj ni zatisnil očesa, obhajale pa naj bi ga bile celo samomorilske misli. Bil je paranoičen, govoril je, da ga hočejo ubiti in da grozijo njegovi družini, vse od napada naj bi bil tudi haluciniral, poročajo tuji mediji. Nazadnje so ga olisičili in odpeljali v reševalnem vozilu, policijo pa je poklical kar njegov osebni trener.

Kanyejevi predstavniki se na telefon menda ne oglašajo, tako da ni jasno, kdaj bo bolnišnico zapustil. Kim, ki je, ko je izvedela za hospitalizacijo, iz New Yorka takoj poletela v Los Angeles, je ves čas ob njem, prav tako tudi njegovi bližnji prijatelji, ki so seveda v skrbeh. Njuna otroka North in Saint sta v teh dneh pri varuškah.

Še preden so ga prijeli, je tabloide sicer napolnil s svojim nedavnim nastopom v Sacramentu, ko je v dolgem govoru pokritiziral vse po vrsti, tudi Beyonce in Jay Z-ja, potem pa dejal, da je predstave konec, se umaknil z odra in nato odpovedal prihodnje koncerte. Vzroki za to so bili osebne narave.