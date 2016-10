Za več kot 16 milijonov zavarovala svoje dlani

Kozmetičarka, ki skrbi za zvezdnike in tudi britanske kraljeve, si je dala zavarovati roke, dlani, če smo povsem natančni, in to za neverjetnih 15 milijonov funtov (16,5 milijona evrov).



Enainpetdesetletna Deborah Mitchell je ustanoviteljica blagovne znamke Heaven Skincare, še najbolj je znana po inovativnih kozmetičnih izdelkih, ki vsebujejo čebelji strup. Ima kopico zvezdniških strank, med drugimi Duran Duran, Dannii Minogue, sestro bolj znane pevke Kylie, in tudi Camillo, vojvodinjo Cornwallsko. Odkar ta hodi k Mitchellovi, ji koža naravnost žari, pravijo poznavalci. Prav Camilla je nad Deborah in njenimi izdelki navdušila tudi Kate, vojvodinjo Cambriško. Ob zaroki s princem Williamom ji je v dobrodošlico poslala košaro, polno izdelkov, Kate pa si je menda nekaj dni pred kraljevo poroko privoščila masažo obraza.



Zlata vredne dlani



No, del sklenjenega zavarovanja – dlani je zavarovala za približno polovico svojega osebnega premoženja – je posebna skrb, s katero mora poslej Deborah Mitchell še bolj negovati svoje zlata vredne dlani in jih ščititi pred potencialnimi poškodbami. V skladu z zavarovalno polico oziroma v njej zapisanimi pogoji se mora na splošno izogibati situacijam, v katerih bi se lahko poškodovala ali ranila, kar pomeni tudi izogibanje nekaterim vsakodnevnim običajnim opravilom. To pomeni, da vrat nikoli ne odpira sama, da si slučajno ne bi zvila zapestja ali priščipnila prstov, pribora, zlasti nožev, se dotika s svilenimi rokavicami, te nosi tudi med sprehajanjem svojih dveh psov, ne dotika se niti tople posode, pa mikrovalovke in pečice. Pisma odpira s posebnim nožičem in tudi pri tem nosi svilene rokavice, da se izogne potencialnim urezninam. Mati dveh otrok ne sme niti vrtnariti, razen če pri tem ne nosi posebnih vrtnarskih rokavic, s katerimi se zavaruje pred zemljo in trnjem.



No, Mitchellova je že doslej precej skrbela za svoje dlani. Trideset minut na dan si jih je masirala s čebeljim voskom, izdelki so seveda njeni, z dlanmi pa dva- do trikrat na dan tudi telovadi:, tako da z njimi kroži, pritiska na posebne točke in se z vsemi prsti dotika palca. V postelji vedno nosi zlate zapestnice, zlato pač slovi po zdravilnih lastnostih, med drugim preprečuje artritis.



Za zavarovanje dlani se je odločila, ker njeno podjetje še naprej raste, prav tako je vse več povpraševanja premožnih in znanih (dam) po njenih storitvah. »Morda je slišati nenavadno, a to je zame dobra poslovna odločitev. Po vsem svetu letim, da oskrbim znane ljudi, kraljeve. Če bi si poškodovala dlani, tega ne bi mogla, tudi če bi imela drobno ureznino zaradi papirja, dokler se ranica ne bi zacelila. Moje dlani so zame zelo pomembne. Sleherni trenutek me lahko kdo pokliče in prosi, naj ga spremljam na pomembnem obisku, stranke ne bi nikoli zavrnila. Brez dlani ne bi mogla delati in preživeti ter poskrbeti za lepoto svojih strank, zame to sploh ne pride v poštev.«



Le 17 let je imela, ko je postala kozmetičarka in začela graditi svoj lepotni imperij, leta 1995 je odprla Heaven Skincare. Ta je danes vreden kar 33 milijonov funtov (več kot 36 milijonov evrov), zasnovala in financirala pa ga je povsem sama. Osnovna sestavina, na katero prisega, je čebelji strup.