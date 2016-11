Za strahove iz otroštva se je maščeval s filmi

Bil je mojster grozljivk in suspenza, njegova filmska genialnost, ob kateri ljudi še danes obhaja srh in se jim ježi koža, pa je neizpodbitna. To ni izhajalo zgolj iz njegove nadpovprečne in brezčasne nadarjenosti, ampak se je Alfred Hitchcock s filmskimi stvaritvami hkrati maščeval tudi za strah, ki je nadzoroval vsak trenutek njegovega odraščanja. »Bilo me je strah policije, vernih očetov, telesnega kaznovanja. Skoraj vsega. Kar je osnova mojega dela. Za vse te strahove se maščujem tako, da strašim druge ljudi,« je priznal briljantni filmar, čigar temačna plat se ni odslikavala le na velikem platnu, ampak pogosto tudi za ugasnjenimi kamerami, kar so občutile predvsem lepotice, ki jih je izbral za zvezde svojih filmov. »Užival je v tem, da je lahko v mislih snoval posilstva in umore žensk,« je zapisal Peter Ackroyd v konec minulega meseca izdani biografiji o filmskem velikanu.



Bežal v izmišljene svetove



Kot otrok je bežal v izmišljene svetove. Kot deček, ki ga je strah vsega in vsakogar, da si ni upal zapustiti niti svoje sobe, je sanjaril o velikih potovanjih. Prečesaval je in se skoraj na pamet učil voznih redov vlakov po Evropi in snoval svojo pot. Kot odrasel moški pa je srhljivo domišljijo, prepojeno z zanimanjem za občutke krivde, kaznovanje in spolnost, lovil na filmski trak. »Strahovi in obsedenosti, ki so se v njem rodili v mladih letih, ga niso nikoli zapustili,« piše Ackroyd, le da pozneje pred svojimi strahovi ni trepetal sam, pred njim so trepetali drugi. Četudi je marsikaj zavil v celofan precej neslanih šal. Igralkam je, denimo, na prizoriščih snemanja na ušesa prišepetaval opolzkosti in vulgarne šale. Montgomeryju Cliftu, ki se je boril z alkoholizmom, je priskrbel alkohol, a mu je viski, še preden mu ga je izročil, začinil z odvajali. Ali pa je razgalil zgornji del svojega tolstega telesa, si na zajeten trebuh narisal obraz mornarja in z njim opletal in stresal. Kljub temu da se je vse življenje sramoval lastnega telesa. In vseh čeprav naravnih telesnih funkcij. »Ko je odšel na stranišče, ga je po uporabi zdrgnil in nadvse temeljito počistil, saj ni želel, da bi kdor koli vedel, da ga je moral uporabiti.« Prezajetno telo je poskušal skriti – ali vsaj optično malce stanjšati – s temno modrimi krojenimi oblekami. V njegovi garderobni omari jih je viselo šest, vse enakega kroja, a različnih konfekcijskih številk zaradi nihanja teže. Te je dopolnil s katero izmed desetih enakih kravat, imel je še 15 parov enakih nogavic in spodnjic ter šest parov identičnih čevljev. »Od nekdaj sem bil izjemno neprivlačen. In, kar je huje, sem se tega vseskozi zavedal,« je priznal.

