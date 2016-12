Za Sherlocka Holmesa se jim je zdel pregrd

Morda se ne ponaša s klasično moško lepoto in pravilnimi potezami, pa vendar je britanski igralec Benedict Cumberbatch omrežil množice. Nekateri njegovi najzvestejši privrženci se imenujejo kar Cumberbitches, po večini seveda ženskega spola, ki čaščenja zvezdnika sploh ne skrivajo. Še več, ustvarili so že skoraj gibanje. Njegovo neopredeljivo, a vendar neizpodbitno privlačnost pa so prepoznale tudi revije, ki so televizijskega Sherlocka Holmesa večkrat razglasile za najbolj seksi moškega – med drugim mu je ta naziv podelila revija Empire, bralci revije Glamour pa so malenkost več seksapila podelili le Jamieju Dornanu, junaku filmske priredbe knjižne uspešnice Petdeset odtenkov sive. A tem dejstvom navkljub je Benedictu vloga slovitega detektiva iz Scotland Yarda, ki ga je izstrelila v stratosfero slavnih, skoraj spolzela med prsti prav zaradi njegovega videza. Ker se ustvarjalcem serije preprosto ni zdel dovolj seksi.



Ni vse v izklesanem telesu in pravilnih potezah. Še pomembnejše je verjetno, kako se kdo nosi in kaj izžareva. To je tisto, kar mu podeli že univerzalno privlačnost, na kar pa so ustvarjalci večkrat nagrajene serije Sherlock skoraj pozabili, ko so pred šestimi leti izbirali glavnega junaka. »Ko se je Ben pojavil na avdiciji, so se vsi pri televizijski hiši BBC sicer strinjali, da se vsekakor mora pojaviti v seriji. A so hkrati nemudoma pripomnili, da ga ne vidijo v vlogi Sherlocka, saj smo jim obljubili, da jim bomo zanj pripeljali nekoga seksi,« pripoveduje ustvarjalec Mark Gatiss. »In Benedict v njihovih očeh nikakor ni bil seksi. Bil je le malce čudaški rdečelasec s povsem napačnim nosom. Če bi le lahko prikrili nos ali mu ga spremenili, potem bi še zamižali na eno oko in ga sprejeli kot Sherlocka.«



Preveč štrleč in špičast nos gor ali dol, začetni dvomi so se razblinili v trenutku, ko je Cumberbatch naredil prvih nekaj korakov in spregovoril. »Ko smo se osredotočili zgolj na njegovo podobo, je bil čudaški, nič kaj privlačen rdečelasec. Kar pa je že v naslednjem trenutku izginilo. Nekaj v njegovi drži, gibanju je bilo preprosto pravilno, povsem ustrezno, da se je zdel kot ustvarjen za vlogo naslovnega lika. Bila je podobna čarovnija kot tista, ko se je Colin Firth prelevil v gospoda Darcyja,« se še spominja Gatiss. Kajti le katera romantična duša se ne spominja Firtha, ko je v britanski seriji Prevzetnost in pristranost z odpeto in premočeno srajco zakorakal iz jezera in vzel dih. Ne le njegovi televizijski ljubezni Elizabeth Bennet, ampak tisočerim oboževalkam po vsem svetu. In kot je bila tisto odskočna deska za Firtha, ki je kot tornado zavzel Hollywood, podobno je serija o Holmesu naredila za Cumberbatcha, ki je danes eno od najbolj vročih imen filmskega sveta, vloga v uspešnici Igra imitacije mu je prinesla celo nominacijo za oskarja.