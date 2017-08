Za rojstni dan pokazal čvrsto zadnjico

Se spomnite strica Jesseja iz priljubljene televizijske nadaljevanke Polna hiša? No, postavni igralec John Stamos je minuli vikend praznoval 54. rojstni dan in ob tej priložnosti sta se mu pridružila bivša soigralca Lori Loughlin in Dave Coulier. Vsi trije so se udeležili predvajanja filma Some Like It Hot v Hollywoodu, kar je bil verjetno eden najbolj zvezdniško obarvanih dogodkov minulega tedna.

Najstnicam so se tresle noge, če so le slišale njegovo ime.



John je v nadvse priljubljeni seriji, ki je bila na malih zaslonih konec osemdesetih in v začetku devetdesetih, upodabljal rockerskega strica Jesseja Katsopolisa. Njegov prikupni videz in iskrivi značaj sta se izkazala za eksplozivno kombinacijo, najstnicam so se tresle noge, če so slišale njegovo ime. Danes je večina izmed njih že v letih, a vendar jih John še vedno navdušuje. Tako jih je za rojstni dan razveselil s fotografijo napete zadnjice, pa še eno iz otroških let.

Nedavno je igralec priznal, da je za njim težko obdobje. Leta 2015 je bil aretiran zaradi vožnje pod vlivom alkohola. Kmalu je šel na kliniko za odvajanje.

54 let je sprejel z veseljem in zabavo.

Očitno to ni vplivalo na njegov prijetni videz, saj je še vedno zelo mladosten. Za korak v pravo smer označuje tudi novo izbranko, igralko Caitlin Hugh. To je njegovo najbolj zdravo razmerje, potem ko se je leta 2005 po sedmih letih zakona razšel z Rebecco Romijn. »Zelo sem srečna, on me izdatno podpira, več si ne bi mogla želeti,« je povedala lepotica, ki je od Johna mlajša več kot dve desetletji. »Trudiva se, da bi bilo najino razmerje čim bolj zasebno, saj dobro veva, kaj prinaša slava.«