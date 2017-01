Za rojstni dan ji je v pijačo dal drogo

Britanska lepotička Mischa Barton je lani dosegla mejnik, 30. rojstni dan, kar je pregovorno ena od čustveno težjih prelomnic, ko se slavljencu zazdi, da je dokončno napočilo slovo od brezskrbne mladosti in mora zakorakati v odgovorno odraslo življenje. A vendar je bil letošnji rojstni dan tisti, ko se je v igralki, ki je zaslovela predvsem z ameriško nanizanko O. C., prej pa je imela manjši vlogi v kinouspešnicah Notting Hill in Šesti čut, nekaj zlomilo. »Konec je! Čutim to. In je jezno!« je v zgodnjih jutranjih urah skoraj nerazumljivo momljala o bližajočem se koncu sveta. Nekaj je govoričila še o Ziggyju Stardustu, kot je ime enemu od njenih psov. Ter se čez ograjo drla na mamo, češ da je čarovnica. Kot v vrtincu norosti torej. A naj bi bilo vse le učinek GHB, droge za posilstvo, ki ji jo je nekdo podtaknil v pijačo, ko je s prijatelji slavila svoj dan.



Tavala po soseski



Kričanje in tuljenje sta zvezdničine sosede prebudili v ranih urah četrtkovega jutra, ko naj bi vse še spalo. Tisti, ki so predramljeni pokukali skozi okno, pa so zagledali razmršeno Mischo zgolj v zmečkani srajci, kako sloni prek ograje in nerazumljivo blebeta. »Nekaj si bo naredila ali pa je vzela prevelik odmerek drog!« so pomislili in hitro poklicali nujno številko. A ko so prispeli policija in gasilci, je Bartonova že zapustila relativno varnost svojega vrta. Našli so jo »tavati po soseski, zmedeno je govorila, nobenega smisla ni bilo v njenih besedah,« so povedali na policiji, zvezdnico pa so – prostovoljno – prepeljali v bolnišnico na oceno duševnega zdravja. Tam je dognala, da soseske ni vrgla pokonci po svoji krivdi, ampak zaradi neznanca, ki jo je skrivaj zadrogiral. »To je bila lekcija za vse ženske. Moramo se zavedati svoje okolice,« je sporočila Mischa, ki je večer prej, ko je s prijatelji veseljačila, pozabila, da okoli ne hodijo le ljudje z dobrimi nameni. »Že ko smo zunaj pili, se mi je zazdelo, da je nekaj narobe. Postala sem nestabilna, moje vedenje pa je naslednjih nekaj ur postajalo iz trenutka v trenutek hujše. V bolnišnici sem prostovoljno poiskala pomoč in izvedela, da mi je v pijačo nekdo podtaknil GHB.« Pridala je, da je bila naslednji dan odpuščena, da je že doma in da se počuti precej boljše.



Morda je bil neznanec tisti, zaradi katerega ji je dokončno spodneslo tla pod nogami. Pa vendar tudi sama ni povsem nedolžno jagnje, saj naj bi – tako pravijo njeni sosedje – že nekaj mesecev, morda kar dolgo leto, kazala znake, da je na poti proti duševnemu kolapsu. Glasen jok in izpadi s kričanjem naj bi namreč dokaj redno odzvanjali iz njene hiše, nanjo pa so pogosto letele pritožbe zaradi preglasnih zabav. Ob tem, da tokratni zlom ni prvi.



Divje zabave



Pri 17 letih je stopila na pot slave, začel je pritekati tudi denar. A lepotico je vsrkalo divje hollywoodsko življenje, ko je veseljačila z divjima Lindsay Lohan in Nicole Ritchie. Predivje, kot ji je pokazala aretacija zaradi vožnje pod vplivom alkohola leta 2007. Četudi je bilo leto 2009 tisto, ko se je vse sesedlo kot hišica iz kart. Doživela je popoln živčni zlom in proti svoji volji pristala v psihiatrični ustanovi. Zaradi depresije in poskusa samomora, čeprav je tam pokazala tudi nasilnejšo plat, saj se je v obupu in občutku brezizhodnosti s pestmi spravila še nad medicinsko osebje. »Doživela sem popoln zlom. Bila sem pod strahovitimi pritiski,« je priznala, ko je pogledala nazaj. Čeprav se igralkine osebne drame niso končale tam in tedaj. Vnovič je namreč polnila tabloide pred dvema letoma, ko je pred sodišče zvlekla svojo mamo Nualo, ki je sicer bila njena menedžerka. Slavna hčerka jo pred sodnikom obtožila kraje denarja in prevare, kar je nadgradila še z obtožbo, da jo je lastna mati vrgla iz hiše, ki jo je kupila s svojim denarjem. Odtujeni mama in hči sta se dobro leto obtoževali, čemur pa je konec napravil sodnik. Hišo, ki je postala kamen spotike, sta morali prodati in z denarjem poplačati vse dolgove. A čeprav se je sodna zgodba tedaj končala, Mischa in Nuala očitno nista zakopali bojne sekire. Vsaj če sodimo po igralkinem kričanju minuli teden, ko je mamo obtožila, da je čarovnica.