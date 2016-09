Za rojstni dan dobil asteroid

Smrt ni nujno tudi konec. Življenjska luč v očeh Freddieja Mercuryja, prvega glasu legendarne britanske zasedbe Queen, je ugasnila že pred četrt stoletja, vendar pevec skoraj nezemeljskega glasu, ki je lahko preskakoval med glasbenimi žanri, od rocka do opere, še živi. V srcih ljudi, ki so ga ljubili, kot tudi v svoji glasbeni zapuščini. »Hlastal je za življenjem in užil vsako minuto. Kot veličasten komet je zapustil sled, ki bo zaznamovala še mnogo generacij,« je dejal kitarist Brian May. Skoraj preroško. Če se od včeraj, 5. septembra, ko smo zaznamovali 70. obletnico Freddiejevega rojstva, zazrete v nebo, boste nekje med orbitama Marsa in Jupitra namreč uzrli zvezdno migotanje, nebesni lesket z njegovim imenom. V spomin na rojstvo glasbenega velikana in njemu v čast se asteroid 17473 zdaj namreč imenuje asteroid Freddiemercury.



Leta 1991 se je svet zavil v črno žalost. A vendar so istega leta, ko se je Mercury poslovil, na nebu odkrili nov asteroid. »Svoje dni je prepeval, da je zvezdni utrinek, ki drvi po nebu (pesem Don't stop me now). Kar še nikoli ni bilo tako resnično kot danes,« je zdaj povedal Joel Parker z Mednarodne astronomske zveze, kjer so v čast Mercuryjevemu rojstvu ta asteroid zdaj preimenovali ter se poklonili pevčevemu izjemnemu prispevku svetu. Ob čemer je May pridal, da je »to morda le drobna pikica svetlobe na nebu«, ki jo lahko vidiš le z izjemno dobrim teleskopom, »a je neizmerno posebna«.



Legendarni The Beatles. Bruce Springsteen. In zdaj Mercury. Te glasbene legende se lahko pohvalijo s svojim asteroidom. Freddie se je pridružil še drugi skupini glasbenih nesmrtnikov, kot so Jimi Hendrix, John Lennon in Wolfgang Amadeus Mozart, saj je zdaj tudi na njegovem mladostnem domu v Londonu, med zidovi katerega se je rodila skupina Queen, zasijala modra plaketa. »Mislim, da bi bil izjemno zadovoljen in počaščen,« je ob slovesnem razkritju plakete, ki jo Otočani po svojem izboru dodelijo le nekomu, ki je pustil neizbrisen pečat, dejala zvezdnikova sestra Kashmira Cooke, ob boku katere je stal May in zajadral v spomine. V tisti dan leta 1964, ko se je tedaj 17-letni Freddie iz Zanzibarja preselil nazaj v rodno Anglijo in se že v prvih dneh seznanil z Mayem in Rogerjem Taylorjem. »Silil naju je, da vedno znova in znova poslušava isti album Jimija Hendrixa, razčlenjujeva vsak ton. Dejal je, da bomo to počeli tudi mi. Ustanovili bend. Čeprav tedaj sploh še nisem vedel, ali zna peti.« Kot jima je tudi dejal, da ne bo rock zvezda, ampak legenda. Kar mu je neizpodbitno uspelo.