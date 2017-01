Za revnega in bolnega očeta  se ne zmeni

V veliko zadoščenje ji je, kadar lahko komu izpolni željo in mu uresniči sanje. No, vsaj pred televizijskimi kamerami, medtem ko naj bi bila Oprah Winfrey do svojih najbližjih precej manj čuteča in radodarna. »Vem, da je zelo zaposlena, da nima veliko časa. Kot tudi, da nimava veliko skupnega. A minilo je že nekaj let, odkar sem jo videl, zato si neizmerno želim, da bi za božič nekaj časa prebila skupaj,« je decembra tiho upal zvezdničin oče Vernon Winfrey. Želja se mu ni uresničila. Zdaj že komaj čaka njen rojstni dan, saj je to eden od dveh dni v letu, ko si njegova hči vendar vzame nekaj minut za telefonski pogovor z njim. Kar pa je tudi vse, kar dobi od nje. Dvakrat na leto 20 minut neosebnega telefonskega pogovora.



Ni skrivnost, da slavna Američanka ni imela lepega otroštva. Na svet je privekala najstniški materi samohranilki Verniti Lee, ta je očeta svoje hčere le bežno poznala, večino najrosnejših let je Oprah preživela v grozljivi revščini: nosila je obleke iz vreč za krompir, živela z babico, ki je nad deklico večkrat dvignila roko. Ko si je Vernita dokončno priznala, da ne more in ne želi skrbeti za Oprah, se je ta pri 12 letih preselila k očetu, ki ga prej ni poznala in s katerimi niti potem ni stkala pravih vezi, četudi pod isto streho, sta živela drug mimo drugega. To se ni nikoli spremenilo. »Malce pogosteje sva se pogovarjala, ko sem se pred nekaj leti ločeval od Barbare. Imel sem občutek, da je zaskrbljena zame. A to je minilo, zdaj skoraj ne govoriva več,« se je pridušal Vernon, ki si želi urediti odnos z bogato hčerko. Oprah pa ne kaže pretiranega zanimanja.



Sam, reven in bolan



Šteje jih že 83. Večina njegovih prijateljev se je že poslovila od tega sveta, zato še močneje čuti težo starosti in osamljenosti. »Imel sem šest prijateljev, s katerimi smo igrali šah. A vsi so bili leto ali dve starejši od mene in so pokojni,« je Vernon razgalil svojo osamljenost. Poleg tega mu pošteno peša zdravje: od korejske vojne ima okrnjen sluh, preživel pa je tudi možgansko kap. Svoj delovnik v brivnici je moral občutno skrajšati, zato konec meseca komaj poravna račune. »Z zaslužkom enega dne bi lahko spremenila njegovo življenje, mu ga pomagala obrniti na bolje, a se ne pretegne. Za očeta stori najmanj, kot je mogoče,« je povedal vir in dodal, da je žalostno opazovati Vernona, kako se bori iz dneva v dan.



»Životari v zanikrnih življenjskih razmerah. Nekako mu uspeva, a komaj. Je namreč ponosen moški in tega ne bo nikoli priznal, a razžira ga občutek, da ga je hči zapustila in zavrgla. Medtem ko on gara v brivnici, kjer zasluži dobrega desetaka na striženje, živi Oprah v razkošnem dvorcu.«



Božična želja se mu ni uresničila. Vseeno upa, da se mu bo uresničila vsaj poslednja. Da obišče hčerko v katerem od njenih razkošnih domov, najraje v njenem havajskem. »Povedal sem ji, da bi jo rad obiskal, dokler mi zdravje še omogoča potovanje,« je priznal Vernon, ki že odšteva dneve do 29. januarja. In nato do 31. istega meseca. »Govoriva morda dvakrat na leto. Na njen rojstni dan 29. januarja in dva dni pozneje na moj rojstni dan. Tedaj si za pogovor vzame kakšnih 20 minut.«