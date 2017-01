Za praznike se rada zverinsko napije

Težko bi trdili, da je 28-letna Jemma Lucy običajno dekle z drugega konca ulice. Močno potetovirana in z izrazitimi oblinami se je med zvezde izstrelila leta 2015, ko je nastopila v resničnostnem šovu televizijske hiše MTV z naslovom Ex On The Beach. Lani je v peti sezoni šova znova nastopila, a so jo odstranili iz tekmovanja zaradi njenih preštevilnih nasilnih izbruhov. To so producenti televizijske oddaje do določene mere pričakovali, saj ima Jemma sloves provokatorke. Najraje izziva prek spleta, kjer objavlja gole fotografije, občutljive predele pa navadno prekriva z različnimi smeški in drugimi podobami. Nedavno je objavila video, na katerem posnema oralni seks med zaužitjem banane.



Zadnja fotografije starlete, ki ji je v resnici ime Jemma Henley, je nastala v solariju. Povsem gola razkriva številne tetovaže in mogočno umetno oprsje, ki ga prekriva z roko. Nedavno je v nekem intervjuju priznala, da so zanjo prazniki zelo dolgočasni in osamljeni. To naj bi v njej zbujalo sovraštvo, ki ga nato prežene s pomočjo velikih količin alkohola. »Navadno se ga zverinsko napijem, tako da se mi ni treba ukvarjati s prazniki,« je povedala Jemma. »Ko sem bila majhna, sem zelo uživala, bilo je zabavno. Z leti pa so me poslali od doma v internat, takrat so prazniki postali nezabavni. Navadno sem se vrinila k družini prijateljice, a če nisi s svojo družino, to ni isto. Ves čas sem imela občutek, da me ne sprejemajo. Moraš biti z lastno družino, ne pri tujih ljudeh.«



Verjetno je bil razlog za odklonilni odnos staršev njenih prijateljic in prijateljev tudi predsodek zaradi njenega videza in izzivalne narave. Britanka se ne zna obleči, ne da bi razkrivala vsaj enega izmed atributov. Njeno z uhani posuto in s črnilom prekrito telo pa lahko ob obiskih pritegne marsikateri nezaželeni pogled. Če dodamo še njeno nenasitno željo po zabavi, dobimo eksplozivno mešanico. In če je že govor o značaju, spomnimo se, da se je Jemma prvič na televiziji pojavila že leta 2005, ko je sodelovala pri manj znanem resničnostem šovu Brat Camp, ki je gostil najstnike s težavami. Skupaj z drugimi otroki so jo poslali v poboljševalnico v Združenih državah, kjer je imela strog dnevni red. Med problematične vrstnike so jo uvrstili zaradi vrste prekrškov, med drugim tatvin po trgovinah. Prav tako so jo vrgli iz treh šol. Temu je sledil nastop v še enem resničnostnem šovu, ko je hotela postati model. No, zadnji nastop v šovu Ex On The Beach se je končal z vrsto nasilnih prepirov s sotekmovalci, še posebno s Kayleigh Morris. Očitno ji je bila radoživa Kayleigh trn v peti, ki je prek vse intenzivnejših prepirov vodil tako daleč, da so morali v vili na Tajskem, kjer je potekalo snemanje, posredovati varnostniki in Jemmo odvleči izpred kamer.