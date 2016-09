Za poročno darilo dobi razkošno vilo

Po skoraj 20 skupnih letih je lani razpadel zakon Gwen Stefani in britanskega zvezdnika Gavina Rossadala, kar je svetlolaso lepotico zadelo kot strela z jasnega in ji v hipu uničilo sanje o sreči z enim samim moškim. Najsi je bila srčna bolečina še tako pekoča, se je hitro pobrala in našla zavetje v objemu sveže ločenega in sedem let mlajšega Blaka Sheltona. Njuna ljubezen je vzklila v pol leta, vendar sta menda oba prepričana, da je to tisto pravo. Tako prepričana in noro zaljubljena, da naj bi bilo donenje poročnih zvonov le še vprašanje časa. Zaroke še nista razkrila javnosti ne izbrala datuma velikega dne, sta pa na plačilni seznam že dodala zvezdniško načrtovalko porok Jerri Woolworth, omreženi Blake pa že skrbno bdi nad gradnjo razkošne vile, ki jo bo svoji ljubljeni podaril na njun poročni dan.



Havaji med kavboji



Kljub dobre tri milijone vredni posesti v domačem Nashvillu pevec countryja ogromno časa preživlja v mestecu Tishomingo s 3000 dušami. Ne le da je njegova hišica ob tamkajšnjem jezeru idealna za vzpostavljanje notranjega miru, pobeg pred vrvežem zabavne industrije, ampak se le lučaj od tam razprostira Blakov velikanski ranč, kjer te dni mrgoli delavcev. Sredi ameriške zvezne države Oklahoma, v deželi kavbojev, rančev in rodeov, zvezdnik za svojo drago gradi skoraj tropsko posest s havajskim pridihom. Vključno z bazeni z majhnimi bari in s slamo kritimi hišicami za goste, vse, seveda, obdano s palmami za bolj avtentičen otoški pridih. Le nekaj korakov stran se razprostira gladina jezera, na katerem bo Gwen s sinovi Kingstonom, Zumo in Apollom lahko uganjala vodne vragolije. »Blake ogromno časa preživi tu, saj želi, da je vse dokončano do njegove poroke z Gwen. Prepričan je, da bo hiša popolno poročno darilo,« pripoveduje eden izmed pevčevih sosedov. »Zagotoviti želi, da bo vse popolno. Gwen si je s sinovi že ogledala napredek in bili so navdušeni. Bo namreč popoln kraj, da si odpočijejo od vsega, saj jim daje mir in zasebnost. Pa obilo zabave otrokom, v jezeru lahko plavajo, vozijo vodni skuter, smučajo.«



Bivše niso marali, Gwen obožujejo



Gwen ni prva, ki jo je Blake popeljal v svoje priljubljeno zatočišče pred zunanjim svetom. Z bivšo ženo Mirando Lambert sta tam preživljala ogromno trenutkov. A čeprav je mestece tudi zaradi miniaturne country pevke, ki je v Tishomingi odprla butično trgovinico in hotelček, oživelo in postalo turistično še bolj zanimivo, je domačini nikoli niso sprejeli odprtih rok. V nasprotju s Stefanijevo, ki je že zdaj, po le nekaj obiskih, vsem pri srcu. »Miranda se ni nikoli ustavila in z nami spregovorila besede ali dveh, zavračala je tudi vsakršno fotografiranje. Bila je precej bolj zadržana kot Gwen, že skoraj nedostopna. Vedla se je kot prava zvezdniška diva,« pravi domačin in pridaja, da je Stefanijevi že na prvi pogled videti, da se je kot Blake tudi ona zaljubila v njihovo malce podeželsko vzdušje. In tu si končno lahko oddahne pred zasledovanjem paparacev.



Kje in kdaj naj bi zvezdnika zakorakala pred oltar, ostaja skrivnost. Nekateri se nagibajo k Blakovi nashvillski posesti, spet drugi so prepričani, da se bosta zaobljubila v Tishomingi. »Za poročno dovoljenje še nista zaprosila. A gotovo jim ga bomo izdali mi,« je prepričana uradnica mestne hiše Marci Sneed, medtem ko si Cordell Hines, pastor cerkve, srčno želi voditi poročni obred. »Cerkev je čudovita, čeprav je v njej prostora le za največ 300 ljudi. Z veseljem bi ju poročil, če me le vprašata. Blake je za našo skupnost naredil ogromno, vsi ga obožujemo.« In naredil bo še več, saj ob gradnji hiše za ljubljeno načrtuje odprtje nove restavracije in pivnice. A morda šele po poroki, saj naj bi, če gre verjeti govoricam in ugibanjem, Gwen in Blake uradno postala družina morda že to jesen. Takoj ko bo lepotica sredi oktobra sklenila svojo glasbeno turnejo.