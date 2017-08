Za počitnice 84 milijonov evrov

Vlada kraljestvu, kjer je povprečna letna plača 27.000 evrov, savdski kralj pa je samo za mesec dni dolge počitnice zapravil okoli 84 milijonov evrov. Kralj Salman je pač v slogu potoval v Tangier na severozahodu Maroka; ko je pristal na letališču Ibn Battouta, je 81-letnika pozdravil maroški premier Saadeddine Othmani.

Salmanovo najljubšo vilo so lani temeljito obnovili, dodali tri pristajališča za helikopterje in nekaj zgradb.

S kraljem je prišlo več kot tisoč spremljevalcev, tudi ministri, svetovalci, sorodniki in varnostniki; zanje so rezervirali 800 sob v luksuznih hotelih in najeli dvesto vozil, nekaj avtomobilov pa je kralj z letalom kar s sabo pripeljal iz domovine. No, bival je na svojem posestvu, luksuzni poletni palači; v zadnjem letu so jo obnovili in dodali tudi tri pristajališča za helikopterje. Poleg tega so dodali še nekaj zgradb in velik šotor, pod katerim naj bi bilo poskrbljeno za zabavo gostov. Posest s čudovitim razgledom na morje obkroža 1500 metrov zidu, za varnost pa skrbi 30 maroških vojaških častnikov; v vili so ambulanta, za vsak primer pač, in kuhinje, opremljene kot v vrhunskih restavracijah.

Salman ima posesti po vsem svetu, v francoski prestolnici ima kar nekaj razkošnih stanovanj, na Azurni obali ima v lasti dvorec, palačo v Marbelli, a maroška vila mu je menda najljubša od vseh.

Junija so se pojavile govorice, da namerava abdicirati, saj je za kronanega princa imenoval svojega 31-letnega sina Mohammeda bin Salmana, ki je tako postal dedič savdskega prestola. Poteza je bila presenečenje, saj je bil dotlej njegov naslednik nečak Mohammed bin Nayef, doslej še niti en kralj ni odpustil kronanega princa in ga zamenjal z drugim. Salman pa je to naredil že dvakrat, in to le v dveh letih. V šestih letih je imela Savdska Arabija kar šest kronanih princev: dva sta umrla (Sultan in Nayef), eden je postal kralj (Salman), dva sta bila imenovana in odpuščena (Muqrin in Mohammed), zdaj aktualni prestolonaslednik je Mohammed. Tudi poznavalci se strinjajo: nekoč predvidljiva kraljeva družina je postala ravno nasprotno.