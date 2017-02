Za oskarjevce solate  in rožnat šampanjec

Čeprav bo letošnja 89. podelitev oskarjev šele konec meseca, natančneje 26. februarja, v Los Angelesu že zdaj potekajo številne priprave in aktivnosti, povezane s podelitvijo najbolj prestižnih filmskih nagrad na svetu. V teh dneh je bilo na sporedu tudi posebno slavnostno kosilo za letošnje nominirance. Igralci, režiserji, producenti in drugi filmski delavci so se zbrali na Beverly Hillsu v hotelu Hilton. V belo-rožnati plesni dvorani so za okroglimi mizami, okrašenimi s šopki dišečega cvetja, srkali rožnati šampanjec in hrustali do zvezdničinih brezhibnih postav prijazne porcije solat. Zvezde večera so bile nominiranke za glavne in stranske ženske vloge Natalie Portman, Emma Stone, Nicole Kidman in Michelle Williams, vse do popolnosti urejene za fotografiranje z velikanskim kipcem, ki je sledilo slavnostnemu kosilu.



Elegantna Kidmanova



Nicole Kidman, ki je na nedavni podelitvi igralskih nagrad SAG šokirala v nenavadni Guccijevi obleki s papagajevimi glavami na ramenih, je bila tokrat znova elegantna, kot smo je vajeni – 49-letnica je nosila elegantno obleko s srebrnim pasom modne znamke Chanel in srebrne sandale z visoko peto, pod katere se je podpisal sloviti oblikovalec čevljev Jimmy Choo. Da je čudovita, ji je na dogodku povedala celo igralka Laura Dern. Nicole se v nasprotju s preostalimi slavnostnimi dogodki, povezanimi s filmskimi nagradami, na tokratnem kosilu ni pridružil mož, country pevec Keith Urban. Največ časa je preživela v družbi Deva Patela, soigralca v filmu Lev (Lion), ki je tako njej kot njemu prinesel nominacijo za oskarja. Par si je delil mizo z Melom Gibsonom, čigar drama Greben rešenih (Hacksaw Ridge) je nominirana za najboljši film, režijo, montažo, zvočno montažo in zvočni miks. Oskarji bodo vrhunec velike vrnitve zvezdnika, ki je pred časom padel v nemilost pri medijih, v javnosti in pri filmskih kolegih s homofobnimi in rasističnimi izjavami. Ne samo z novim filmom in umirjenim obnašanjem, zadnje leto si je vnovično naklonjenost pridobil tudi s ponovnim starševstvom, s 35 let mlajšo Rosalind Ross se je 61-letniku 20. januarja rodil deveti otrok, sinček Lars Gerard Gibson. Zvezdnik ima sicer še hčerko Hannah in šest sinov – Edwarda, Christiana, Williama, Louisa, Mila in Thomasa iz zakona z Robyn Moore, v burnem razmerju z rusko pianistko Oksano Grigorievo pa je pred osmimi leti dobil deklico Lucio. Gibson je prišel na slavnostno kosilo med prvimi, prav tako visoko noseča Natalie Portman – prehitela sta ju le Dev Patel in Octavia Spencer. Portmanova, ki je pred kratkim navdušila z razgaljenim poziranjem za revijo Vanity Fair, je letos nominirana za glavno žensko vlogo v filmu o Jackie, v katerem je zaigrala ženo JFK. Doma ima že en zlati kipec, oskarja za glavno vlogo v filmu Črni labod, ki ga je prejela leta 2011.



Tudi bojkotiranje



S kipcem pa se (še) ne more pohvaliti letošnja favoritka med glavnimi ženskimi vlogami Emma Stone, ki je na dogodek prišla v družbi svoje mame. Superuspešna Dežela La La, v kateri je zaigrala, bi 28-letnici, ki se ji je zlati kipec za las izmuznil leta 2015, ko je bila nominirana za vlogo v filmu Birdman, zdaj lahko le prinesla še kako zaželeno nagrado. Dežela La La se poteguje še za kipce za najboljši film, najboljšega režiserja in najboljšo moško glavno vlogo, ki jo je odigral Ryan Gosling.



Kot na večini hollywoodskih prireditev od izvolitve novega predsednika Donalda Trumpa je bila ena od tem tudi tokrat protipriseljenska politika. Predsednica Ameriške akademije filmskih znanosti in umetnosti Cheryl Boone Isaacs je 165 letošnjih nominirancev v govoru opozorila, da zdaj poteka še hujši boj za umetniško svobodo kot leta 1950. Spomnila je, da je nekaj sedežev na slavnostnem kosilu praznih, saj nekateri umetniki bojkotirajo prireditev. Iranski režiser Asghar Farhadi in igralka Taraneh Alidoosti, ki igra v njegovem, za tujejezičnega oskarja nominiranem filmu Prodajalec, sta že prejšnji teden napovedala, da bosta bojkotirala podelitev oskarjev zaradi Trumpovih omejitev potovanj državljanov Irana in šestih drugih muslimanskih držav v ZDA. Težave v zvezi s prihodom v Los Angeles lahko pričakujejo ustvarjalci filma Bele čelade (The White Helmets), ki govori o rešenih sirskih delavcih. Issacsova ni neposredno omenjala potovalnih omejitev, je pa nanje posredno opozorila. »Ko govorimo proti tistim, ki poskušajo postavljati meje, krepimo pomembno resnico, da so vsi umetniki po svetu povezani z močno vezjo, ki nagovarja našo ustvarjalnost, in splošno človeškostjo,« je dejala in požela bučen aplavz.