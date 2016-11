Za oskarja si je moral polomiti skoraj vse kosti

Le malokdo je toliko dal in žrtvoval za film. Zlomljeni lobanja in vretenca, nekaj izbitih zob in še bi lahko naštevali. Vse to je Jackie Chan položil na oltar sedme umetnosti. To se mu je zdaj vendar obrestovalo, saj so kritiki potešili njegovo več kot dve desetletji dolgo hrepenenje po zlatem kipcu. »Po 56 letih v filmski industriji, po več kot 200 filmih in tem, ko sem zlomil ničkoliko kosti, je končno moj!« se je akcijski zvezdnik hongkonškega rodu razveselil častnega oskarja. Pravi, da si ga je močno želel vse od dne, ko ga je pred 23 leti videl v hiši stanovskega kolega Sylvestra Stallona.



Tradicionalni novembrski guvernerjev ples, na katerem se delijo častni oskarji za izjemne dosežke v sedmi umetnosti, je »priložnost, da se prizna in počasti celoten opus nekega umetnika,« je svoj nagovor začel Tom Hanks. Potem je povedal, da so akcijske komedije in filme, kjer osrednje mesto zasedajo borilne veščine, po navadi spregledali. Do letos. Zato je Hanks s toliko večjim zadovoljstvom napovedal Chana, ki sta mu prav ta žanra prinesla svetovno slavo. »To, da sem lahko sodeloval z Jackiejem, živo legendo, je neverjetno! Vzhičen in počaščen sem, da mu lahko predam oskarja,« pa je povedal Chris Tucker, ki je z letošnjim dobitnikom kipca združil moči pred 18 leti v akcijski komediji Ful Gas.

