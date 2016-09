Za obleko se bodo pulili le tisti z milijoni

NEW YORK – Oprijeta obleka v barvi kože, v kateri je slavna lepotica Marilyn Monroe predsedniku Johnu F. Kennedyju šepetaje zapela vse najboljše, gre na dražbo. Avkcijska hiša Julien's Auctions jo bo dražila v Los Angelesu 17. novembra, zanjo pa naj bi iztržili od dva do tri milijone dolarjev!



Igralka je obleko nosila v čast Kennedyjevega 45. rojstnega dne, na oder v Madison Square Gardnu pa je stopila 19. maja 1962. Stvaritev Jeana Louisa iz svilene tančice, prekrita s tisoč kristalčki, je tako oprijeta, da so jo šivali kar na Monroejevi. Unikatna obleka je bila izdelana posebej za igralko: »Ni samo hollywoodska, pač pa tudi politična, zgodovinska,« pravi direktor dražbene hiše Darren Julien. Obleko je na dražbi hiše Christie's pred 17 leti kupil zdaj že pokojni finančnik Martin Zweig, hranil jo je v posebni skrinjici z nadzorovano temperaturo in vlago v svojem stanovanju v New Yorku. Tokrat jo prodajajo njegovi dediči. Leta 1999 je bila obleka prodana za 1,26 milijona dolarjev, kar je do danes najvišja cena za oblačila Monroejeve.



»Rekla ji je koža in biserčki,« pravi Julien o obleki. »Ker je bila izdelana za igralko, jo je dal Zweig obleči na lutko, s katere je niso nikoli sneli, obleka pa je zato brezhibna.« Poleg te bodo na dražbi prodajali okoli 1300 kosov, povezanih z igralko, med njimi tudi črno obleko, ki jo je nosila v filmu Nekateri so za vroče.



No, še pred tridnevno dražbo bodo od 25. septembra do 22. oktobra obleko, v kateri je pela vse najboljše, razstavili v New Jerseyju, razstava se bo osredotočala na igralko kot umetnico, na ogled bodo postavljene njene slike, akvareli in na roko napisane pesmi. Obleka bo šla prvič tudi čez lužo, in sicer na Irsko, razstavili jo bodo v muzeju ikon sloga v Newbridgeu, od 29. oktobra do 6. novembra. Potem pa bo šla na dražbo. »Ko je umrla, je vse zapustila Leeju Strasbergu. To so zadnji kosi, povezani z igralko, prodajajo jih njegovi dediči. To bo dobesedno zadnja možnost doživeti dražbo predmetov Marilyn Monroe,« pravi Julien. Strassberg je bil njen učitelj igre, njegovi dediči pa bodo na dražbo dali vse –od pisem do nakita in krznenega plašča. Dražili bodo tudi predmete iz zbirke Davida Gainsborough-Robertsa, britanskega zbiratelja, ki naj bi imel največjo zasebno zbirko oblačil, ki jih je nosila igralka.



Tri mesece potem ko je predsedniku zapela vse najboljše, je Marilyn Monroe umrla, zaradi prevelikega odmerka uspavalnih tablet, stara je bila 36 let. Kennedy je v atentatu umrl leto pozneje.