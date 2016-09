Za nič na svetu ne  bi posedal v Beli hiši

Z jezikom sicer udriha čez Donalda Trumpa, pa vendar ni denarja, ki bi Toma Hanksa pripravil, da bi se mu zoperstavil in napovedal protikandidaturo v igri za predsedniški stolček. Predvsem ker je posedanje v ovalni pisarni Bele hiše in odgovarjanje na telefonske klice zadnje, kar bi si v življenju želel. »Živa groza, to bi bila katastrofa! Le čemu bi si kdo želel te službe?« je govorice o svoji morebitni kandidaturi zavrnil hollywoodski zvezdnik. »Nikoli ne bi imel službe, ki vključuje telefonske klice.« Ob čemer je še pridal, da ima že tako ali tako najboljšo službo na svetu, ki bi jo opravljal tudi, če bi dobival le mizerno plačo. In ne milijonskih honorarjev.



Danes se pogovarja le še v milijonskih zneskih. Lanskoletni projekt St. James Place mu je, denimo, navrgel 17 milijonov in pol, z Reševanjem gospoda Banksa izpred treh let jih je zaslužil deset, uspešnici Brodolom in Zelena milja pa sta mu jih navrgli vsaka po dvakrat toliko. Kupi zelencev, o kakršnih pred desetletji ni niti sanjal, pa vendar je že od šolskih dni prepričan, da ga ni čez igro. »Dramski krožek ti je prinesel dodatne točke, ki si jih potreboval za vpis na kolidž. Tedaj sem bil prepričan, da je to potegavščina. Zvenelo je predobro, da bi lahko bilo resnično.« Zaradi česar ni nikdar niti trenil z očesom, ko je vse svoje tedaj še borno premoženje natlačil v avto, se peljal čez pol države in z igro nato zaslužil morda 250 dolarjev v enem tednu. »Niti za sekundo nisem premišljeval. Igram zaradi lastnega užitka,« pravi in dodaja, da bi tudi še danes sprejel le nekaj desetakov. In bi bil v plusu, saj je to najboljše delo na svetu.



Na filmskem nebu je eno največjih imen, spretnost vživljanja v filmske alter ege pa mu je ob vrsti drugih priznanj prinesla tudi dva oskarja. In od svoje umetnosti se še nikakor ne bo poslovil, saj tudi še pri 60 »skače od enega projekta k drugemu,« kar naj bi že načenjalo njegov sicer trden zakon s stanovsko kolegico Rito Wilson. »Obljublja ji, da bo izpregel, a besedo vselej znova požre. Zato se med njima že leta kopiči napetost in verjetno je le vprašanje časa, kdaj bo počilo.« Tako vsaj govorijo zlobni jeziki o enih najuspešnejših hollywoodskih zakoncev, ki že 28 let dokazujeta, da prava ljubezen obstaja. »Seveda sva v vseh teh letih morala prevetriti nevihto ali dve, a nikoli take, ki ji najina ljubezen ne bi bila kos,« pa pravi Hanks, prepričan, da je bil rojen pod srečno zvezdo, da ga je Rita sploh opazila. »Če bi hodila v isto srednjo šolo, ne bi nikoli zbral poguma, da bi jo ogovoril. Bila je preveč lepa, preveč priljubljena in živahna. Bila je preprosto preveč,« pripoveduje igralec, v šolskih letih njeno živo nasprotje. »Piflar, že strašljivo sramežljiv, dober in odgovoren fant,« zaradi česar tudi Wilsonova priznava, da mu tedaj ne bi namenila niti ene sekunde svojega časa.