Za nagrado se ne more niti zahvaliti

Njegov ustvarjalni genij je vsestranski in že brezmejen. Pisal je poezijo, zgodbe in scenarije. Skladal opere. Se poglabljal v zgodovino – zanimala sta ga predvsem antika in srednji vek – in snemal dokumentarne filme. A v prvi vrsti je svet omamil s svojim smislom za humor. Terry Jones je namreč eden izmed šesterice, ki je leta 1969 z Letečim cirkusom Montyja Pythona na mah osvojila svet ter v komediji 70. let zanetila podobno histerijo kot The Beatles v svetu glasbe. Njegovemu izjemnemu prispevku k televiziji in filmu pa so se zdaj odločili pokloniti tudi na valižanski veji britanskih filmskih nagrad bafta cymru, kjer pa nagrade žal ne bo mogel sprejeti z govorom, zabeljenim s humoristično noto. Zdravniki so mu namreč diagnosticirali obliko demence, ki je že močno načela njegov dar govora.



Eric Idle, John Cleese, Terry Gilliam, Michael Palin, Terry Jones in že pokojni Graham Chapman so s štirimi sezonami serije Leteči cirkus Montyja Pythona začrtali novo smer komedije in skečev ter se ustoličili kot eni največjih komikov, nato pa si s petimi filmi tlakovali še pot v svet kinematografije in z zadnjim filmom Monty Python: Smisel življenja navdušili tudi kritično elito canskega festivala. »Veselimo se, da se bomo lahko poklonili njegovemu delu. S pogledi nazaj, vse od leta 1969 pa do danes,« je ob naznanitvi, da bo nagrada za izjemen prispevek k sedmi umetnosti romala v Jonesove roke, dejala vodja prireditve Hannah Raybould. Ob čemer se bodo verjetno spomnili tudi filmov Brianovo življenje in Smisel življenja, nad katerima je režijsko taktirko vihtel Jones, medtem ko je pri uspešnici Monty Python in Sveti gral režijske moči združil z Gilliamom.



Valižanski umetnik jih sicer šteje že 74, pa vendar je vse do nedavnega življenje zajemal z veliko žlico. Pred nekaj leti je zaradi Anne Soderstrom namreč zapustil Alison Telfer, s katero sta bila poročena dolgih 42 let, svojo novo izvoljenko, ki mu je pred petimi leti povila hčerko Siri, pa je pred tremi leti nato še v popolni skrivnostnosti popeljal pred oltar. A je zvezdniku sreča zdaj začela obračati hrbet. Izdalo ga je namreč lastno telo. »Terryju so diagnosticirali posebno obliko demence. Bolezen, s katero se bori, je že prizadela njegovo spodobnost komunikacije,« je zdaj povedal njegov predstavnik in pridal, da je Jones, četudi zaradi bolezni ne bo več dajal intervjujev, globoko počaščen zaradi nagrade.