Za ljubeznijo življenja  ji je umrla še mama

Francoski igralki Sophie Marceau je sreča obrnila hrbet. Leto 2016 je bilo zanjo izjemno težko, pika na i slabemu obdobju pa je bila materina smrt le nekaj dni pred božičem. Simone Morisset je umrla v hudi agoniji: rak na pljučih, s katerim se je borila že leta, se je razširil na druge organe, na koncu celo na možgane. Mesece je preživela v bolnišnici, kjer so poskušali bolezen uničiti s kemoterapijo, a je bilo vse zaman. Kljub obveznostim se je Sophie trudila, da je bila ob bolni materi, kadar koli je le mogla. Ker je v javnosti ves čas kazala nasmejan obraz, ni nihče mogel slutiti, kakšna drama se odvija v zasebnem življenju zvezdnice, ki je novembra lani praznovala 50. rojstni dan. Sophie je bila zelo navezana na mater, saj je od devetega leta živela samo z njo. Mati in oče, ki je bil po poklicu voznik kamiona, sta se takrat ločila in zaživela vsak svoje življenje.

Mamina zasluga



Igralkina mama, po poklicu prodajalka, je bila zaslužna tudi za začetek hčerine bleščeče kariere. Leta 1980 sta s Sophie naleteli na oglas modne agencije, ki je iskala najstniške modele. Simone ni niti za hip pomišljala: hčerko je nemudoma odpeljala na agencijo, kjer so s 14-letnico posneli nekaj modnih fotografij. Naključje je hotelo, da je prav v tem času najstniško igralko iskal Françoise Menidrey, direktor kastinga pri filmu La Boum režiserja Clauda Pinoteauja.

