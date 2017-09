Za Kate zgoraj brez 103 tisočake

Francosko sodišče je v torek razsodilo, da mora revija Closer za škodo, povzročeno Williamu in Kate, plačati 103.000 evrov odškodnine. In čeprav gre za enega od najvišjih zneskov, ki so jih na tamkajšnjih sodiščih dosodili v zasebni tožbi, je to v primerjavi z 1,5 milijona evrov, kolikor je kraljevi par sprva zahteval, drobiž.

Tako se je torej v Nanterru, zahodnem predmestju Pariza, končal sodni postopek, ki se je vlekel pet let in v katerem je bilo šest obtožencev, med njimi trije fotografi. Urednik revije, 51-letni Laurence Piea, in direktor podjetja Mondadori group, ki izdaja revijo, 71-letni Ernest Mauria, sta dobila še po 45 tisočakov kazni, zaporu, ki jima je celo grozil, pa sta se izognila. Dva fotografa bosta morala plačati po pet tisoč evrov, čeprav oba zanikata, da sta avtorja posnetkov, urednik lokalnega časopisa, ki je objavil fotografijo, na kateri je Kate v kopalkah, slabe tri tisočake, njihov paparac pa nekaj stotakov.

Kraljevi par bo denar daroval v dobrodelne namene.

Kakor koli že, obe strani se očitno počutita kot zmagovalki, saj se z razsodbo strinjata. Odvetnik tabloida je bil z odločitvijo zadovoljen, pripomnil je le, da je »višina globe pretirana za zasebno tožbo«, iz Kensingtonske palače pa so sporočili, da sta »vojvoda in vojvodinja Cambriška zadovoljna, da je sodišče razsodilo v njuno korist, primer je tako končan. Šlo je za hudo kršitev zasebnosti, zato smo uporabili vsa pravna sredstva, da se kršitelje kaznuje, saj se takšen neupravičeni vdor ne bi smel zgoditi.«

Spomnimo, zgodilo se je pred petimi leti, septembra 2012, ko sta William in Kate počivala na terasi dvorca, ki je v lasti grofa Snowdonskega, Williamovega bratranca in sina pokojne princese Margarete, v Provansi. Trenutek nepremišljenosti je bil dovolj, da je paparacem, seveda opremljenim z najboljšimi fotoaparati, uspelo posneti nekaj fotografij, na katerih je bila Kate samo v spodnjem delu kopalk, zakonca pa je menda še posebno razburil posnetek, na katerem William ženo maže s kremo z zaščitnim faktorjem.

Tabloid jih je takoj objavil na naslovnici in zaradi ogromnega zanimanja številko ponatisnil, a kraljeva palača je takoj ukrepala, pri francoskih oblasteh dosegla prepoved nadaljnjih objav ter preiskavo, odvetnike pa napotila na sodišče s tožbo, vredno milijon in pol. V večletnem procesu se nihče od kraljevih ni pojavil na sodišču, William je podal le pisno izjavo in z njo ostro napadel paparace. Dogodek je bil zanj še toliko bolj boleč, ker da je šlo za nadlegovanje, kakršno je vsak dan trpela tudi njegova mati, princesa Diana, in umrla med begom pred njimi, zato bo storil vse, da vsaj ženo zaščiti pred njimi.