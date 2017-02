Za eno noč dala 10.000 dolarjev

Lady Gaga, ki je s spektakularnim nastopom na superbowlu skorajda zasenčila športni dogodek, si je po čustveno in fizično napornem izzivu, ki je vključeval visenje na vrveh visoko nad tlemi, odpočila v prestižni vili v teksaškem Houstonu. Bivališče v kraju, kjer je potekal najpomembnejši ameriški športni dogodek, je najela kar prek spletnega portala Airbnb. Za eno noč v razkošno opremljenem domovanju, ki so ga lastniki oddali v najem, je odštela vrtoglavih 10.000 dolarjev. Za ta denar sta ji bila na voljo razkošna, s stilnim pohištvom opremljena notranjost s petimi spalnicami ter čaroben vrt z razkošnim rastjem in domiselno oblikovanim bazenom. Če si je ona ali kdo od njene ekipe zaželel gibanja, je željo lahko uresničil v hišni telovadnici, opremljeni z najnovejšimi telovadnimi napravami.



Lady Gaga so v čudoviti houstonski vili med drugim delali družbo starši Cynthia in Joe Germanotta ter mlajša sestra Natali. Zvezdnica jih je na večer nastopa še kako potrebovala: čustveno in fizično izčrpana je z odra na stadionu NRG v solzah pohitela v objem svoje družine.



V nasprotju z Beyonce, ki je lanski nastop na superbowlu izkoristila za opozarjanje na nasilje nad temnopoltimi Američani ter pravice žensk, se Lady Gaga ni ukvarjala z nobeno problematiko. Kljub pričakovanjem, da bo na nastopu spregovorila kakšno besedo o kontroverznih ukrepih novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, se je razpravam o politiki popolnoma izognila.