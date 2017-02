Za Dianino ogrlico hočeta 11 milijonov

Diamantna ogrlica, ki jo je princesa Diana nosila samo dva meseca pred smrtjo, je po skoraj 20 letih od nastanka spet na prodaj, začetna cena na dražbi je več kot enajst milijonov evrov.



Kos nakita, obdan s 178 bleščečimi diamanti in petimi južnomorskimi biseri ter narejen v sodelovanju z lady Di, je dodal piko na i elegantni opravi princese ljudskih src, ko se je v kratki svetlo modri obleki pojavila na eni izmed zadnjih uradnih dolžnosti, junija 1997 si je v Royal Albert Hallu ogledala baletno predstavo Labodje jezero. Menda jo je Mohamed Fayed ravno ob tisti priložnosti povabil na družinske počitnice v južno Francijo; z njegovim sinom Dodijem je nato res odšla na oddih, a se ni, spomnimo, nikoli več vrnila.



V tedanji kraljevi draguljarski hiši Garrard so si skupaj z Diano zamislili tudi ujemajoče se uhane, a jim jih do tistega gala večera še ni uspelo dokončati, zato si je nadela svoje; po dogodku je vrnila ogrlico, da bi lahko v miru dokončali začeto, a je konec poletja umrla v Parizu in ni nikoli videla končnega izdelka.



Garrard je nakit pozneje prodal nekemu britanskemu poslovnežu, ki je kupoval darilo za ženo, veliko ljubiteljico diamantov, ogrlica in uhani pa so še nekajkrat zamenjali lastnika, leta 1999 jih je kupil neki ameriški zbiratelj za približno 360.000 funtov (420.000 evrov).



Ogrlica, odtlej imenovana Labodje jezero, in uhani so trenutno v lasti nekega ukrajinskega para; celotno garnituro sta kupila leta 2010 za dobrega pol milijona, zdaj pa sta se odločila, da je čas, da dobi novega lastnika. No, njena vrednost je medtem očitno več kot poskočila, zanjo hočeta 9,6 milijona funtov, dobrih 11 milijonov evrov. Ponudbe v njunem imenu sprejema newyorška dražbena hiša Guernsey's, ki je dragoceni komplet nakita opisala kot darilo stoletja: »Lastnika že dobivata ponudbe; kako visoke so, seveda ne morem povedati, jasno pa je, da gre za odlično priložnost, saj ne gre samo za nakit, gre za kose, ki imajo neprecenljivo zgodovinsko in kraljevo vrednost,« je povedal predstavnik hiše.