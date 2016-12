Za četrt milijona odkupil svoj pornič

Minuli mesec je Kanye West zaradi duševnih težav, med katerimi naj bi bili tudi depresija in paranoja, povezani z nezaupanjem v ljudi, pristal v bolnišnici. Dokončno se je zlomil pod težo notranjih demonov, ki naj bi ga že dolgo preganjali. Morebiti že štiri leta, ko je ameriški zvezdnik spoznal, da ne moreš zaupati nikomur. Niti družinskim članom ne, vsaj če gre za denar. Tedaj se je eden izmed družinskih članov po golem naključju dokopal do Westovega zasebnega porniča in grozil, da ga bo prodal najboljšemu medijskemu ponudniku. Razen če mu ne položi na račun četrt milijona ameriških dolarjev. »To je bil začetek Kanyejevega duševnega razkroja. S tistim dnem je namreč umrlo njegovo zaupanje v ljudi,« je zdaj povedal zvezdnikov bratranec Lawrence Franklin.



Denar pomembnejši od krvi



Ko je Kanye pred štirimi leti enemu od sorodnikov podaril svoj prenosni računalnik, je bil verjetno prepričan, da ga je osrečil. A je na svojo smolo pozabil z njega izbrisati vse datoteke kot tudi ni pričakoval, da bo računalnik romal naprej. Sorodniku, ki mu je lastne krvi in družinskih vezi očitno prav malo mar. »Družinski član, ki je tedaj imel prenosnik, me je poklical v kuhinjo in mi pokazal posnetek. Precej čist in nazoren posnetek Kanyejeevega seksa z neko temnopolto žensko svetlejše polti. Vedel je, da je zadel terno. Nemudoma je poklical odvetnike, da je Kanyeju pokazal, da se ne šali, in zahteval, naj mu izplača četrt milijona, sicer bo posnetek prodal medijem,« pripoveduje Lawrence in dodaja, da je neimenovani sorodnik po hitrem postopku raztrobil novico, kaj mu je prišlo pod roke, in okoli sebe že zbral manjšo množico tistih, ki so bili pripravljeni mastno plačati.



Leto 2012 ni bilo le leto, ko je raperjev zasebni posnetek prišel v napačne roke, ampak tudi leto, ko je začel ljubimkati z zdajšnjo ženo Kim Karadsahian. In morebiti je bil tudi zato še bolj odločen, da seksi filmček nikoli ne sme pricurljati v javnost. »Odločen je bil, da posnetka ne sme dobiti nihče. Verjetno ker na traku ni bila ne Amber Rose ne Kim, nobena izmed žensk, s katerimi so ga kdaj romantično povezovali,« pravi zvezdnikov bratranec in dodaja, da je Westu uspelo za dobrega četrt milijona odkupiti posnetek skupaj z zagotovilom, da ne obstajajo kopije. Še več, pogoltni sorodnik je moral, da mu je West verjel, da ni naredil kopij, opraviti preizkus z detektorjem laži. »Dobil je denar in začel živeti razsipno, o čemer je sanjal. Kar je Kanyeja razburilo, a je vseeno vse zadržal zase. A tedaj so se začele kazati prve razpoke v družini.« Kot tudi prve razpoke v njegovi duševnosti. Glasbenik se je začel počasi, korak za korakom oddaljevati od ljudi, se zapirati v samoto. »Nikomur več ni zaupal. A kako bi? Če te izsiljuje družinski član, spoznaš, da ne gre zaupati niti družini, kako potem sploh zaupati komu?« še pravi Franklin.



Donda ne bi marala Kim



Izdajstvo znotraj družinskega kroga je vsekakor pripomoglo h Kanyejevim težavam. Svoje pa je pridala tudi smrt zvezdnikove ljubljene mame Donde pred devetimi leti, česar glasbenik menda še ni prebolel. Sploh ker Donda verjetno ne bi odobravala snahe in njene družine. »Kardashianovi ne spoštujejo naših družinskih vrednot in živijo za to, da se razkazujejo pred kamerami. Kim si je pot k slavi utrla z domačim porničem in razkazovanjem svojega telesa. Nisem prepričan, da bi Donda to dobro sprejela. Sama je namreč zagovarjala spoštovanje, dostojanstvo, moč žensk, zato mislim, da Kim ne bi sprejela odprtih rok,« sklene Franklin.