Za božič bo Oliver doma

Prijatelji menijo, da bi bil do pomladi lahko spet na odru. Foto: Mediaspeed.net

Konec letošnjega poletja je oboževalce Oliverja Dragojevića pretresla novica, da se slavni pevec bori s hudo boleznijo, po odpovedi koncerta v Splitu pa so se celo razširile govorice, da je umrl. A kot sporoča njegova družina, ki ga vsak dan obiskuje v zdravstveni ustanovi, se glasbenik počuti precej bolje. Da mu ne bi bilo dolgčas, 70-letnik igra briškulo z družino in prijatelji, ki ga obiskujejo, je dobrovoljen in jih nenehno spravlja v smeh z raznimi šalami. »Odlično je, super. Dobro mu gre,« je povedal eden od njegovih obiskovalcev, splitski kantavtor Tedi Spalato.

Oliver je moral zaradi slabega zdravja odpovedati dva koncerta v areni ​Spaladium, kjer je hotel z zvesto publiko proslaviti svoj 70. rojstni dan in 50 let bogate glasbene kariere. »Seveda mu je žal, da se je moral odreči koncertoma, toda njegovo zdravje je zdaj na prvem mestu,« razkriva njegov prijatelj in sodelavec Nenad Drobnjak. Oliver je imel za dogodek že vaje s spremljevalno skupino Dupini, njeni člani ga zdaj obiskujejo.

V bolnišnico je moral pred približno enim mesecem, čeprav so mu tumor na pljučih našli že v začetku avgusta, ko mu je na pogrebu prijatelja, glasbenika Remija Kazinotija, postalo slabo. Takrat še ni slutil, da je bolan. Da se zdravi v splitski bolnišnici, je javnost izvedela konec avgusta. Kljub boju z boleznijo je Oliver sredi septembra skupaj z Gibonnijem, Spalatom in Marijanom Banom nastopil v Splitu na koncertu, ki ga je organizirala Županijska liga proti raku ob 50-letnici humanitarne dejavnosti.

Pevec je pred kratkim prestal četrti ciklus kemoterapije. »Kemoterapija ima običajne stranske učinke, vendar je vsak dan bolje,« pravi Dragojevićev sodelavec Drobnjak, prepričan, da bodo že spomladi znova skupaj na odru. Oliverjeva žena Vesna noče javno razpredati o moževi bolezni, je pa za hrvaške medije razkrila, da bo Oliver za praznike doma. V bolnišnici so mu namreč uresničili željo, da bo ta praznik preživel v krogu domačih, je povedala.