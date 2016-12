Z ženo ne more seksati, zato  toži njenega menedžerja

Predlani se je življenje igralke Shannen Doherty zatreslo v temeljih. Zdravniki so ji odkrili raka na dojkah. Žal precej pozno, saj tisto leto, ko je bolezen nevarno napredovala, ni bila zdravstveno zavarovana – po krivdi nekdanjega menedžerja Tannerja Mainstaina, ki ji ni plačal zdravstvenega zavarovanja. Niti je o tem ni obvestil. »Obstajala je možnost, da bi raka zatrli že v zgodnji fazi. Lahko bi se izognila težkemu zdravljenju, ki je zdaj pred njo,« so zapisali na sodišču, kamor je igralka zvlekla Mainstaina, ki je vsaj soodgovoren za njeno zdravstveno bitko, ki jo bije še danes. A medtem ko sta dosegla zunajsodno poravnavo, se za nevestnega menedžerja sodno pričkanje še ni končalo. Zdaj ga je namreč pred obličje pravice zvlekel še igralkin mož Kurt Iswarienko, češ da njegovo nestrokovno in brezbrižno ravnanje ni uničilo le temnolaskinega zdravja, ampak tudi njuno spolno življenje. In zato naj zdaj plača.



Shannen je zaradi Mainstaina izgubila zdravstveno zavarovanje v najbolj ključnem letu, zaradi česar so ji zdravniki zloveščo diagnozo postavil leto pozneje, kot bi jo v običajnih okoliščinah. Zvezdnica je zato morala jemati močna zdravila, s katerimi se je borila proti rakavim celicam in ki so jo oropala možnosti, da kdaj zanosi. Sledili sta kirurška odstranitev dojk in kemoterapija. Zdaj pa mora hoditi še na obsevanje. Vse to je močno načelo njeno zakonsko srečo s fotografom Kurtom, s katerim sta leta 2011 stopila pred oltar. »Njena bolezen je vplivala na njeno zmožnost izpolnjevanja zakonskih dolžnosti,« piše v sodnih spisih.



Kurt svoji dragi stoji ob strani in ji izkazuje ljubezen, kar igralka potrebuje v teh težkih časih. A čeprav ju je bolezen na nekaterih ravneh še tesneje povezala, kot poudarja Kurt, je rak njuno ljubezen postavil na težko preizkušnjo. Zaradi pozno postavljene diagnoze, zaradi katere se igralka iz dneva v dan bori za življenje, je Iswarienko namreč izgubil »ljubezen, družabništvo, naklonjenost, uteho, družbo, moralno podporo, ljubkovanje in seks,« če omeni le nekaj prednosti zakona, s katerimi ga ljubljena zaradi svojega boja ne more več zasipati. Njegov notranji mir je močno načet. »Zaradi vsega tega Kurt trpi, se utaplja v skrbeh ter čustvenih in duševnih bolečinah.« Zadoščenje terja na sodišču, čeprav še ni znano, kolikšno ceno je postavil svojemu duševnemu trpljenju in pomanjkanju spolnih radosti z ženo.