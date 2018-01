Z vsemi topovi nad spolne nadlegovalce

Najbolj znane hollywoodske igralke so po lanskem odkritju številnih spolnih zlorab producenta Harveyja Weinsteina združile moči ter se skupaj aktivno podale v boj. Odločile so se, da bodo ustanovile gibanje Zdaj je čas (Time´s Up Now), s katerim se želijo ubraniti spolnega nadlegovanja na delovnem mestu po vseh Združenih državah Amerike.

V gibanju je trenutno okoli 300 žensk, ki delujejo v hollywoodski filmski, televizijski in gledališki industriji. Med ustanoviteljicami pa so znana igralska imena, kot so Eva Longoria (najbolj znana je postala po vlogi Gabrielle Solis v Razočaranih gospodinjah), Reese Witherspoon (spomnimo se je lahko po vlogi Elle Woods iz filma Blondinka s Harvarda), America Ferrera (zaslovela je z vlogo Betty Suarez v nadaljevanki Grda račka), Emma Stone (za film La La Land je lani dobila oskarja za najboljšo igralko) in Meryl Streep (prejela je kar 20 nominacij za oskarja in tako postala svojevrstna rekorderka).

Z razkritjem domnevnih spolnih zlorab Harveyja Weinsteina se je odprla pandorina skrinjica.

Prepričane so, da ženske v boju proti nadlegovalcem ne potrebujejo le moralne podpore, ampak tudi finančno. V posebnem pismu so tako zapisale, da se nadlegovanje prepogosto nadaljuje, ker napadalci in delodajalci ne nosijo posledic. Gibanje je tako z donacijami že zbralo 13 milijonov evrov za poseben sklad, iz katerega bodo lahko žrtve dobile denar za tožbe proti nadlegovalcem. Glavna naloga članic gibanja bo poleg tega tudi nenehno zavzemanje za enakost spolov na vodstvenih položajih in enake plače ter sprejetje zakonodaje za kaznovanje podjetij, ki spolno nadlegovanje tudi tolerirajo.

Vse skupaj se je začelo z obtožbami na račun producenta Weinsteina. Od oktobra lani ga je spolnih napadov obtožilo že približno 100 žensk. Njegov primer je v ZDA sprožil plaz podobnih razkritij o nespodobnem vedenju in spolnem nasilju slavnih ali bogatih in mogočnih moških v svetu zabave, politike in drugje v družbi. Producent očitke zavrača in pravi, da so vse ženske spale z njim ali se pustile otipavati prostovoljno. Tožba nekdanje producentke Netflixove televizijske serije Marco Polo Alexandre Canosa iz decembra lani je najverjetneje le začetek za Weinsteina izjemno dragega procesa, še posebno zdaj, ko so se mu vsi odrekli in ne more služiti denarja.