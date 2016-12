Z odvzemanjem žepnine je mama Chrisa Martina učila dobrodelnosti

Devet desetin obdržim zase, eno pa podarim tistim, ki potrebujejo pomoč. Temu vodilu sledi Chris Martin, vodilni glas glasbene skupine Coldplay, ki 90 milijonov, kolikor mu jih je prinesla glasba, ne grabi skopuško na kup, pač pa deset odstotkov vsakokratnega zaslužka podari dobrodelnim organizacijam. S tem je nalezel tudi preostale člane svoje zasedbe, ki jim je prav pomoč drugim postala ena od gonilnih sil, da prirejajo koncert za koncertom. Ter vztrajno sodelujejo na dobrodelnih glasbenih prireditvah. »To nam ogromno pomeni in nas žene naprej,« pravi britanski zvezdnik, čigar skupina že leta polni denarnice 28 dobrodelnih organizacij, med njimi Rdečega križa in Amnesty international.



Nadaljevanje družinske tradicije, sploh lepe in hvalevredne, je pomembno. In Chrisova radodarnost ni nekaj, s čimer je začel v zrelejših letih, ko mu je denarnica že pokala po vseh šivih. »Mama mi je dajala 10 irskih penijev žepnine. Nato pa mi jih je lepega dne dala zgolj devet, kar me je seveda vznejevoljilo. A mi je zgolj odvrnila, naj se na to kar navadim,« je dejal. S tem mu je mama Allison, sicer učiteljica, že v zgodnjih najstniških letih začela privzgajati pomembnost tega, da pomagaš drugim, tudi če sam nimaš veliko. A vendar več kot marsikdo drug. Kar je zvezdnik močno ponotranjil, podobno kot njegova nekdanja žena Gwyneth Paltrow, ki s svojimi donacijami organizacijam, kot je Unicef, tudi nikakor ni nepoznano in nepomembno ime v človekoljubnih krogih.