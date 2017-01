Z novim dekletom v Dohi

Zdaj je uradno: teniški as Goran Ivanišević je našel srečo v objemu ljubke hrvaške televizijske in radijske voditeljice Nives Čanović. Čeprav športnik o ljubezni še ni spregovoril, so pozorni opazovalci na fotografiji, ki jo je na spletu objavila njegova izbranka, opazili njegovo uho. Par se je odpravil na skupne počitnice v Dohi, kjer je preživel tudi konec leta 2016. Z njima je bil češki tenisač Tomas Berdych, ki ga Ivanišević trenira. Družba je večino časa preživela na plaži, kjer je tudi nastala omenjena fotografija.



Športni gostje so v glaven mestu Katarja stanovali hotelu znane verige Four Seasons. Najdaljšo noč v letu so dočakali ob sušiju in drugih japonskih dobrotah v tamkajšnji prestižni restavraciji Nobu. Par je novoletne počitnice podaljšal še v leto 2017, saj bosta v kratkem za nekaj časa ločena. Voditeljico namreč čaka delo v Zagrebu, medtem ko Ivanišević potuje v Avstralijo, kjer bo njegov varovanec nastopil na prvem izmed turnirjev za veliki slam v letu 2017.