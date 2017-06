Z možem prvič seksala šele na poročno noč

Četudi je svet mode na prvi pogled zapeljiv in omamno lep, se, če pogledamo onkraj bleščečih strani modnih revij, vse prepogosto razkrije tudi njegova umazana plat, prezasičena s perverzijo, manipulacijo, igrami moči in spolnim nadlegovanjem. To je že na začetku kariere dodobra občutila Ashley Graham, ko jo je pomočnik fotografa (neprijetno) presenetil, ko je iz hlač potegnil svoj ud in jo spodbujal, naj ga prime. Kar pa je bilo, čeprav jih je štela komaj 17, že drugič, da jo je moški silil v nespodobne dotike.



Sama določa merila



Sledite sebi in delajte to, kar je dobro za vas. To je sporočilo, ki ga lepotica želi položiti na srce vsem dekletom. S poudarkom, da morajo one same postavljati meje in se ne smejo vdati zunanjim pritiskom. »Sama določam svoja merila,« pravi Ashley, ki premika uveljavljene lepotne meje in v popredalčkani svet vnaša zmedo. »Mnogi ne morejo združiti mene kot dekleta, ki je s spolnostjo z možem čakalo do poročne noči, in dekletom, ki se fotografom nastavlja le v kopalkah,« pravi pionirka v svetu mode, ki je s konfekcijsko številko 46 pometla s koščenimi kolegicami ter se kot prva močnejša supermanekenka prebila na naslovnico posebne izdaje ameriške športne revije Sports Illustrated, letos pa še na naslovnico modne biblije Vouge. A čeprav orje ledino in vsaj sodobni zahodni svet uči, da je tudi močnejše seksi, ima tudi ona dni, ko notranji seksapil le s težavo zbeza na plan. »Včasih se mi skoraj zazdi, da imam supermoči, drug dan pa se počutim kot najdebelejša ženska na svetu. A govorim tako o maščobnih blazinicah na stegnih, zadnjici in hrbtu kot o celulitu, saj je pomembno, da ženske javno govore o tem, kar je družba označila za napake in pomanjkljivosti.« A medtem ko je o tem spregovorila, najsi ji je bilo težko ali ne, je eno pomembno skrivnost vendar nosila v sebi in z njo ni mogla na dan vse do zdaj. Da je bila žrtev spolnega nadlegovanja.



Zvlekel jo je v omaro



Štela jih je 17, kariero v svetu mode je komaj začela ustvarjati, ko je na prizorišču snemanja za kampanjo naletela na prezagretega pomočnika fotografa. A četudi je vedela, da ga privlači, v njegovem vabilu, naj ji sledi do omare, ni videla nič slabega. »Povlekel me je v omaro, si odpel hlače in na plan potegnil penis. Ter mi dejal, naj ga primem,« se spominja Ashley. »K sreči sem bila bliže vrat. Kar izstrelilo me je ven.« A če je mislila, da je bilo to zadnjič, da so se jima križale poti, je hitro spoznala, da je živela v zmoti. Ne le, da ga je vnovič srečala pri drugih manekenskih poslih, videla ga je tudi v malce zasebnejši luči, saj se je začel videvati z dekletom, ki ga je poznala. »Ničesar ji nisem povedala, samo sebe sem prepričevala, da se je morda spremenil. A iz mene je govorila neizkušenost mladosti. A sem se že tam in tedaj odločila, da ne bom nikoli nikomur dopustila, da me zmanipulira. Nihče me ne bo prisilil v nekaj, česar nočem.«



Čeprav je bila še mlada, je vseeno že vedela, da je bilo vedenje pomožnega fotografa nesprejemljivo in napačno. Česar pa se ni zavedala, ko je bila prvič tarča moškega vsiljevanja. Tedaj je namreč krivila samo sebe in se spraševala, ali ni storila ali rekla česa, kar ga je napeljalo na misel, da si tega želi. »Nisem vedela, da me je spolno nadlegoval. Stara sem bila komaj 10 let, on je bil osem let starejši. Bilo je pri meni doma. Prisilil me je, da sem ga prijela za erekcijo!«



Spolnost danes marsikdo jemlje z levo roko, zato so bili mnogi najmanj presenečeni, ko je Grahamova razkrila, da je z možem Justinom Ervinom, s katerim sta se poročila leta 2010 po enoletnem poznanstvu, prvič seksala šele na njuno poročno noč. Za današnji čas dokaj nerazširjena odločitev, ki pa se je rodila iz lepotičinih izkušenj. »V času pred Justinom sem se zapletla v precej grdo, nezdravo razmerje. Najin odnos je temeljil le na seksu. Temu moškemu sem dopustila, da me je nadziral s svojim vedenjem, težavami z alkoholom in zlorabo. Ko pa me je neke noči lovil po kuhinji z mesarskim nožem v rokah in sem se zaklenila v kopalnico, so se mi naposled odprle oči. Na pomoč sem poklicala mamo in ji povedala, da mi želi razrezati obraz in uničiti kariero. Tedaj sem končno prišla do točke, ko sem lahko končala razmerje. In se hkrati odločila, da si želim povsem drugačnega odnosa, ki ne bo temeljil le na seksu. Zato sem z Justinom čakala do poroke.«