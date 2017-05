Z milijarderjem na nož za sina

Bivši mož Janet Jackson, katarski milijarder Wissam Al Mana, ne bo brez boja predal skrbništva za sina. Pred kratkim so v javnost pricurljale fotografije, na katerih v parku sina hrani po steklenički. Mnogi menijo, da je to zrežiran prizor, ne pa pravi posnetek, ki so ga naredili paparaci. Al Mana naj bi namreč v kratkem tudi uradno, na sodišču, začel bitko za sina. Kljub napovedim, da bo ločitev med 50-letnico in 42-letnikom potekala mirno in brez zapletov, bosta šla zakonca, kot kaže, navsezadnje na sodišču na nož.



Zvezdnica se je razšla z možem le tri mesece po rojstvu njunega sina Eisse. Pred tem sta bila poročena pet let. Po nekaterih virih naj bi bil razhod prijateljski, po drugih je ona pobegnila zaradi pretiranega nadzora. »Na žalost sta spoznala, da se jima ne izide, in se odločila, da gresta vsak svojo pot. Oba sta odločna, da se bosta kar najbolj potrudila v vlogi staršev, čeprav družina ne bo živela skupaj,« je ločitev komentiral eden od Janetinih prijateljev. Pevka in uspešni katarski poslovnež sta se spoznala na odprtju nekega hotela v Dubaju leta 2010 in se dve leti zatem poročila.



Odpovedala turnejo



Takoj po razhodu Al Mana menda ni niti želel, da bi imel sina pri sebi. Otrok naj bi ostal z materjo v Londonu, ker je bil njegov oče menda tako in tako zasut z delom in večino časa na poti. Janet si je, nasprotno, v zadnjem obdobju vzela čas zase in družino ter zaživela bolj ali manj anonimno življenje brez nastopov in udeleževanja javnih dogodkov. Zaradi osebnih razlogov je celo odpovedala svetovno turnejo Unbreakable s 36 že potrjenimi nastopi, čez nekaj mesecev pa sporočila, da pričakuje.



Zakonca sta zasebno življenje ves čas dokaj uspešno ohranjala zase in tudi na ugibanja, ali se je Jacksonova na moževo željo spreobrnila v islam, saj so jo večkrat videli z naglavnim pokrivalom, nista odgovarjala. Nekateri so menili, da je z ohlapnimi oblačili v večinoma črni barvi poskušala zgolj zakriti nosečniško postavo, kar najbrž ni bila lahka naloga, saj se je menda zredila za kar 45 kilogramov.



Pevka je z nosečnostjo precej presenetila, saj je večina menila, da je njen čas za materinstvo pri petdesetih, kolikor jih je dopolnila lani, pač minil. Podrobnosti o tem, kako ji je uspelo, ni razkrivala, nad razpletom pa naj bi bila navdušena. »Prepričana je, da je to najboljša stvar, kar se ji jih je dogodilo,« je novembra razkril vir in dodal, da zaradi zavedanja o zapletih svoje hiše skoraj ne zapušča več, večino časa pa da preleži v postelji. Januarja se jima je z možem rodil zdrav fantič. »Janet Jackson in Wissam Al Mana sta navdušena, saj se jima je rodil sin Eissa Al Mana,« je takrat sporočil njen predstavnik in še dodal, da je porod potekal brez zapletov, pa da novopečena mati srečna počiva.



Nad novim Jacksonovim je bila poleg srečnih staršev navdušena tudi pevkina družina. »Kako vznemirljivo! Jan in Wissam sta dobila čudovitega fantka!« se je oglasila La Toya Jackson.



Janet se je družinska sreča nasmehnila šele v tretjem zakonu. Pred Wissamom Al Mano je bila poročena s pevcem Jamesom DeBargejem, a so zakon po slabem letu razveljavili. V 90. letih je bil njen mož mehiški plesalec Rene Elizondo. Po devetih letih sta se ločila in glasbenica mu je morala plačati okoli deset milijonov dolarjev – Elizondo ji je med drugim očital, da je bila vseskozi paranoična glede zasebnosti in je od njega zahtevala, da se predstavlja kot njen fant, ne mož. Lastil si je tudi zasluge za uspeh njenega albuma Rhythm Nation.



Ko si je leta 2012 še tretjič nadela poročno obleko, je priznala: »Želim si družine.« Želja se ji je uresničila v četrtem letu zakona.