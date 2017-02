Z Marilyn bo mastno služil

HOLLYWOOD – Predmeti, povezani s slavno Marilyn Monroe, gredo vedno za med: tokrat so na dražbi prodajali negativ, ki ga je posnela, ko še ni bila filmska zvezdnica in seks bomba, ampak 20-letna Norma Jean Baker, ki je še upala na veliki preboj. Ocenili so ga na 4000 evrov, za koliko so ga prodali, pa niso sporočili.



Bilo je leta 1946, ko je Normo Jean fotografiral Joseph Jasgur; prosili so ga, naj naredi nekaj testnih posnetkov prikupnega dekleta, ki si je želelo postati model. Toda prav veliko časa Jasgur ni imel, pa je rjavolasko odpeljal v bližnjo ulico v Hollywoodu in jo fotografiral kar tam. Na podlagi tega posnetka si je Norma Jean prislužila pravo fotografiranje nekaj tednov pozneje, in sicer nad znamenitim napisom Hollywood pa tudi na plaži Zuma. Nenavadno je, da so negativ sklenili prodati skupaj z avtorskimi pravicami, kar pomeni, da bo lahko novi lastnik naredil in prodajal fotografije ter seveda mastno služil. Nekaj let pred smrtjo 2009. je Jasgur razglasil bankrot, ameriška vlada pa mu je posledično zaplenila premoženje, tudi negativ.



»Posnetek je nastal 6. marca 1946 kot del poskusnega fotografiranja, ki ga opravijo pred uradnim,« je povedal Andrew Aldridge iz avkcijske hiše Henry Aldridge and Son iz Devizesa v angleškem Wiltshiru. »Posnetek je prava geneza, saj gre za enega prvih profesionalnih posnetkov Marilyn. Ponuja izjemen vpogled v mlado dekle, ki je postala globalni fenomen, Marilyn Monroe. Fotografije te vrste se le občasno znajdejo na trgu, toda prava vrednost tega posnetka je dejstvo, da so poleg tudi avtorske pravice, ki novemu lastniku dovoljujejo reprodukcijo, če bo tako hotel.«