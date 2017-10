Z lahkoto se je prelevila v oso

Vsak ljubitelj televizijskih serij pozna Evangeline Lilly po vlogi Kate v danes že kultni nadaljevanki Izgubljeni (Lost). Svoj čas na malih zaslonih je odlično izkoristila in si nedavno priborila odmevno vlogo v nadaljevanju filmske uspešnice iz družine Marvel – Človek mravlja (Ant-Man). Producenti so 38-letni lepotici zaupali vlogo junakinje ose The Wasp. Tako so jo minulo sredo na prizorišču snemanja v Atlanti v objektive ujeli paparaci, ko je bila oblečena v svoj kostum superjunakinje. Obleka je izdelana tako, da še dodatno poudarja njeno vitko postavo in ženske obline. Seveda je kostum v skladu z opravo človeka mravlje, ki ga tudi v nadaljevanju upodablja Paul Rudd, to pomeni, da je opremljen s ščiti in električnimi zapestnicami. Seveda tudi ona nosi čelado, ki ima antene, te so nekako povezane z njenimi nadnaravnimi močmi.

Človek mravlja navdušuje z izbranim in nevsiljivim smislom za humor.

V prvem filmu je Evangeline igrala hčerko Hanka Pyma in Janet van Dyne, ki sta bila v upravnem odboru podjetja Pym Technologies. Na začetku pomaga napačnemu moškemu, da prevzame podjetje, nato pa jo Paulov lik usmeri na pravo pot. Film je režiral Peyton Reed, pod scenarij pa se je podpisal vrhunski dvojni dvojček Edgar Wright in Joe Cornish ter Adam McKay in Paul Rudd.

38 let stara igralka se vrača na velike zaslone kot osa.



Tudi v novem filmu se bo pod režisersko taktirko podpisal Reed. Snemanje se je začelo avgusta v studiu Pinewood Atlanta Studios v zvezni državi Georgia. Ustvarjalci so razkrili, da se bodo dodatni prizori snemali na podzemni železnici v Atlanti in San Franciscu. Po najbolj optimističnih napovedih bi lahko bilo snemanje končano že novembra. Tako bodo imeli dovolj časa, da ga pripravijo do premiere, ki je napovedana v prvem tednu junija 2018. Tudi v nadaljevanju bodo žarometi predvsem na liku človeka mravlje, ki navdušuje z izbranim in nevsiljivim smislom za humor. Eden izmed ključev za uspeh prvenca so bili izvirni posebni učinki, ki so nam približali svet, ki se skriva pod povečevalnim steklom.