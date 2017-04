Z enim filmom dobila oskarja in še moža

Snemanje filma, ko je ekipa pogosto skupaj od zgodnjega jutra do poznega večera, je odlično okolje za rojevanje novih ljubezni, še posebno med igralci, ki igrajo pare oziroma ljubimce. Ljubezen se pogosto vname, redkeje pa se zveze, ki tako nastanejo, obdržijo. Na snemanju The Lost City Z pred dvema letoma naj bi se zaljubila Sienna Miller in Brad Pitt, ki naj bi bila po zadnjih novicah par.



Ryan Gosling in Eva Mendes sta se srečala na snemanju filma Grehi očetov (2012), kjer sta igrala moža in ženo. Glede na to, da je Eva od Ryana šest let starejša, ni nihče pričakoval, da se bo med njima rodila ljubezen. Tudi igralca lep čas nista bila čisto prepričana, kam vodi njuno razmerje. Eva se je v tistem času zelo trudila, da bi jo v Hollywoodu sprejeli, Ryan je še vedno preboleval prejšnje dekle Rachel McAdams. Z Evo sta se večkrat razšla in spet združila, dokler ju ni presenetila njena nosečnost. Poročila se nista, pa tudi v javnosti se skupaj redko pojavljata, kljub temu pa njuna zveza velja za eno bolj harmoničnih v Hollywoodu. Imata dve hčerki, Esmeraldo in Amando.



Filmskemu Jamesu Bondu Danielu Craigu ljubezni ni bilo treba iskati daleč – našel jo je kar na snemanju trilerja Sanjska hiša (2011). Tam sta igrala zakonca, in kot kaže, se je lepa Rachel Weisz v tej vlogi dobro odrezala, saj jo je, še preden je film dosegel kinematografe, zasnubil. Zmotilo ga ni niti to, da je Rachel tedaj še živela z režiserjem Darrenom Aronofskyjem, on pa je bil v zvezi s producentko Satsuki Mitchell. Med letoma 2004 in 2010 sta skrbno skrivala romanco in medtem urejala zapletene okoliščine. Ko so govorice o njuni zvezi postale preglasne, sta presenetila oboževalce z novico, da sta že poročena. Zakon še vedno traja in velja za srečnega.



Viharno snemanje



Tom Hardy in Charlotte Riley sta se spoznala leta 2009 na snemanju filma Viharni vrh (2011). Kakor pripoveduje Charlotte, se strast ni vnela le med glavnima junakoma Heathcliffom in Catherine, ampak tudi med igralcema, ki sta nastopila v njenih vlogah. Plamen ljubezni ju je popolnoma zajel v naslednjem skupnem projektu, seriji The Take. Hardy je Charlotte zasnubil leta 2010, poročila sta se štiri leta pozneje, in sicer v enem od najstarejših francoskih gradov, priložnost čestitati paru pa je imelo le nekaj skrbno izbranih svatov. Med njimi sta bila Tomovo nekdanje dekle Rachael Speed in njun sin Louis. Leto po poroki se je Tomu in Charlotte rodil sin. Par ga tako skriva, da še vedno ni znano niti to, kako je malčku ime.



Benjamin Millepied je koreograf in plesalec, to pa ni preprečilo, da se z lepo in nadarjeno Natalie Portman ne bi srečal prav na prizorišču snemanja. Par je sodeloval v trilerju Črni labod. Perfekcionistka Portmanova se je odločila, da se bo kar se da temeljito vživela v vlogo balerine. V ta namen je ure in ure vadila baletne gibe, pri tem ji je pomagal prav Millepied. Trud, ki ga je vložila v vlogo, se je izplačal, saj je na koncu zanjo požela vrsto prestižnih nagrad, vključno z oskarjem, za nameček je med snemanjem našla še svojega življenjskega sopotnika. Ko se je leta 2010 odvrtela premiera Črnega laboda, sta se Natalie in Benjamin že sprehajala po Parizu z zaročnima prstanoma na rokah. Poroka se je zgodila 2012., leto zatem, ko se je paru rodil prvi otrok, sin Aleph. V začetku leta 2017 sta dobila še hčerko Amalio.



O Ryanu Reynoldsu in Blake Lively so krožile številne govorice: da se on z mlado in še naivno igralko le poigrava, da je njuna zveza zgolj spreten piar, da bi si Blake rada prek njega utrla pot v filmski svet. Dvojica se je spoznala na snemanju filma Zelena svetilka (2010). Njun odnos je bil sprva zgolj prijateljski, saj je bil Ryan še sredi vse prej kot preproste ločitve s Scarlett Johansson. Sprva je bila Blake njegova tolažnica, kmalu pa se je prelevila še v ljubimko. Pol leta po tem, ko sta začela romanco, sta se preselila v skupno stanovanje, še pet mesecev pozneje sta bila že poročena. Danes veljata za enega najprikupnejših zvezdniških parov in sta očka in mamica dveh deklic, Ines in James.

