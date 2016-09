Z bivšim si že tri leta nagajata zaradi sina

Razšla sta se že pred petimi leti, skoraj tri leta pa sta tudi uradno ločena. Pa vendar Lena Headey, zvezdnica megapriljubljene serije Igra prestolov, in njen bivši mož Peter Loughran še vedno nista obrnila novega lista. Nasprotno, z že skoraj sovražnostjo vedno znova posegata v življenje drug drugega, v središču njunega boja pa le nemočno, skoraj kot šahovska figura stoji njun petletni sin Wylie.



Dve leti sta že živela ločeno, ko se je zvezdnica vendar odločila narediti še poslednji korak. Vložila je ločitveni zahtevek, z njim pa je tudi zaprosila za deljeno skrbništvo nad tedaj dveletnim malčkom. Povsem miroljuben začetek ločitve, ki pa je, ko se je črnilo na ločitvenih papirjih že posušilo, začel dobivati razsežnosti vojne med nekdanjima zakoncema. Sprva je Headeyjeva – seveda v imenu sinove varnosti – sodišče zaprosila, naj bivšemu možu zapove, da si mora na mobilni telefon naložiti posebno aplikacijo, ki bi mu onemogočala pisanje in sprejemanje telefonskih sporočil med vožnjo, zablokirala pa bi mu tudi dostop do svetovnega spleta – vselej, ko se vozi hitreje kot 16 kilometrov na uro. Pri tem se je sklicevala na Petrovo vožnjo v preteklosti, zaradi katere se je že zapletel v hujšo prometno nesrečo. Sodišče je igralki ugodilo, a s pogojem, da si aplikacijo naloži tudi sama. Kar pa je bila komaj prva bitka, ki jo je dobila.



Poziranje s kalašnikovko



Nastavljanje fotografskemu objektivu, medtem ko (moško) pozira s kalašnikovko v rokah. Kaj takega se za očeta mladega fantiča pač ne spodobi, sploh če fotografije nato objavlja na družabnih omrežjih. Tako je menila Lena, ki je Petrove sporne fotke s strelnim orožjem izrabila, da je dosegla novo sodno prepoved sebi v prid. Glasbenik irskih korenin je malčka namreč želel odpeljati na počitnice v svojo domovino, mu pokazati, od kod izvira, a iz te moke ni bilo kruha. Lena je v sodni dvorani namreč dosegla, da bivši mož ni smel kratkohlačnika odpeljati iz Amerike. Zdaj pa se je plošča malce obrnila, saj se je sama odločila preseliti iz Los Angelesa v domačo Anglijo, kamor je že poleti odpeljala sina, ki pa ga zdaj ne želi vrniti očetu v Ameriko. Kljub temu da naj bi tako veleval dogovor o skupnem skrbništvu.



»Že osem tednov nisem videl sina, zaradi Lene pa se z njim ne morem niti pogovarjati po telefonu,« jadikuje glasbenik, trdeč, da je igralka prekršila dogovor. Odraslo sta se namreč domenila, da Wylie poletje preživi z mamo v Angliji, a se do petega septembra vrne v Ameriko k očetu. Toda od dogovorjenega dne se je obrnil že skoraj mesec, petletnik pa se še vedno podi po angleških zelenicah. Še več, Peter naj bi od Lene dobil pismo, da je sina že vpisala v tamkajšnjo šolo – ker je britanski šolski sistem pač boljši od ameriškega, za sina pa si želi le najboljše.



Kje se bo Wylie šolal in kje živel, bo odločilo sodišče, menda v naslednjem mesecu, ob čemer pa je zvezdničin odvetnik Joy Dracup Stanley že izpostavil, da ni ona tista, ki je prekršila dogovor, ampak Peter. Že pred poletjem naj bi se ločenca namreč odločila za selitev na to stran luže, to menda celo črno na belem zapisala, a si je Loughran zdaj premislil. Torej je pravica na Lenini strani.