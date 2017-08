William in Harry o maminem pogrebu: Čutila se je njena prisotnost

Konec avgusta bo minilo 20 let od smrti princese Diane, njen sin, princ William, pa je pred dnevi razkril, da je čutil materino prisotnost, ko je le 15-leten hodil za njeno krsto. »Bilo je nekaj najtežjega, kar sem doslej storil. Bilo je, kot bi hodila z nama, da bi nama pomagala, da bi zmogla.« Njegov brat Harry, ki je imel le 12 let, ko je umrla mati, se spominja tolažb ljudi, ki so se zbrali ob poti, »njihove roke so bile mokre zaradi solz, ki so si jih brisali z obraza«.

BBC bo 27. avgusta predvajal dokumentarec z naslovom Diana, 7 dni, v katerem bodo iskreni pogovori s tistimi, ki so bili v središču dogajanja v tistih dnevih, spregovorila sta njena sinova, člani kraljeve palače, tudi nekdanji premier Tony Blair. Ustvarjalci so se med drugim spraševali, kaj je bilo takega na princesi, da je javnost tako močno žalovala, kako je teden po njeni smrti oblikoval odnos ljudstva do monarhije in koliko se je Britanija spremenila v času od njene smrti.

Iskreno in odprto

Dokumentarec je še en dokaz o odprtosti princa Williama, ki poskuša biti zgled in spodbujati druge, naj odkrito in brez zadržkov spregovorijo o duševnem zdravju. Sprva ni hotel javno govoriti o materini smrti, v zadnjih letih pa se je to spremenilo. Podobno je s princem Harryjem, ki je tudi govoril o pogrebu, o tem, kako je bilo spremiti mater na zadnji poti, in da se to ne bi smelo zgoditi. Angeli Levin je v intervjuju za revijo Newsweek povedal: »Mama je komaj umrla, jaz pa sem moral hoditi za njeno krsto, obkrožen s tisočimi ljudmi. Od nobenega otroka ne bi smeli tega zahtevati v nobenih okoliščinah. Danes se to verjetno ne bi zgodilo.« No, v dokumentarcu, ki so ga predvajali na Channel 5, so razkrili, da je ekipa, ki je organizirala pogreb (od kraljevih do vladnih predstavnikov), razpravljala, ali naj bosta fanta del sprevoda. Grof Charles Spencer, Dianin brat, je menda hotel hoditi sam, a se je princ Charles hotel pogreba na vsak način udeležiti, preostali pa so čutili, da bi tam morala biti tudi njena sinova. William se je upiral, da bi moral žalovati sam, je govoril. V nasprotno ga je prepričal dedek, princ Philip. Objel ga je in rekel: Če bom jaz tam, boš šel tudi ti?