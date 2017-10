Will Smith navdušil Istro

V Poreču je konec tedna pokalo in se treslo. Od navdušenja! Na odru tamkajšnjega festivala MTV Summerblast je namreč zasijal in zarapal Will Smith, ki pa je domačine verjetno prav toliko kot z glasbo navdušil tudi s prav nič zvezdniškim vedenjem. Kajti če so pričakovali, da bo štirikratni prejemnik grammyja in hollywoodski zvezdnik, petkrat nominiran za zlati globus in dvakrat za oskarja, naokoli hodil z visoko dvignjeno glavo in še višje privzdignjenim nosom, se je na poreških ulicah vedel nadvse priljudno, družabno in simpatično. »Fotografiral se je z vsakim, ki si je tega zaželel. Objemal je oboževalce, se z njimi šalil, nasmeh mu ni niti za trenutek zginil z obraza,« so bili nad njim navdušeni Porečani in hkrati nemalo presenečeni, da »se je pokazal za neprimerljivo bolj ljudskega od naših domačih zvezd«.

Ljudi, ki so se sprehajali po poreških ulicah, je navdušil. Z naklonjenostjo so o njem govorili tudi skiperji na gliserju, s katerim se je zvezdnik vozil po tamkajšnjem morju. »Neverjetno simpatičen je, nikakor se ne vede kot princ,« četudi je imel zvezdniško zahtevo ali dve. Od organizatorjev je namreč zahteval, da ga v predsedniškem apartmaju v luksuzni vili Valamar Isabella Villas na otočku Sveti Nikola čakajo igralne konzole, oprema za telesno vadbo, dišeče sveče, polaroidni fotoaparat, čepki za ušesa ipd. A pri hrani ni bil prav nič izbirčen. Nasprotno, poskusiti je hotel vse, od sveže ribe in istrske govedine do fužev s tartufi ter domačega medu. Še posebno naj bi se navdušil nad tamkajšnjim oljčnim oljem. Vse skupaj mu je bilo tako všeč, da naj bi obljubil, da se v Istro še vrne. Tedaj zasebno, z ženo in otroki.