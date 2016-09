Warren Beatty naj bi spal z 12.775 ženskami

Od leta 1953, ko je dopolnil 16 let, pa vse do pred šestimi leti bi moral vsako leto odpeljati v posteljo približno 225 žensk. Tak je matematični izračun, če bi želeli, da obvelja ocena pisca Petra Biskinda, ki je v neavtorizirani biografiji o Warrenu Beattyju zatrdil, da je eden najbolj zloglasnih hollywoodskih playboyev v postelji ogrel skoraj 13.000 pripadnic nežnejšega spola. »Pomislite, da je nekdo spal z 12.775 osebami, in naredite hiter izračun. To bi pomenilo, da je moral včasih seksati tudi z več osebami na dan. In nikoli z isto dvakrat ali celo večkrat,« je oskarjevec zdaj vendar nalil čistega vina. Da nikakor ni tako izjemen – ali vsaj ognjevit – ljubimec, kot so ga orisovali mediji.



Resnica ali mit?



O slavnih se govori in piše. Bolj je nekdo slaven, več ima svet o njem povedati. »Že zelo dolgo sem slaven,« pa se glasi Beattyjev odgovor na skoraj vse, s katerim nikakor ne pretirava. Ne nazadnje ga je že njegov filmski prvenec Razkošje v travi izpred 55 let izstrelil v hollywoodsko elito, kar je bila hkrati tudi lepotčeva vstopnica v življenja vseh, ki so kaj pomenili. V pol stoletja skoraj ni veljaka, s katerim se ne bi Beatty seznanil, v tem ali onem trenutku večerjal z njim, udeležil zabave ali pomembnega dogodka. In morda, če je verjeti zgodbam, skočil med rjuhe. Sploh od 60. let dalje, ko so govorice o njegovih skoraj brezštevnih romancah pogosto preglasile uspehe njegove sicer cvetoče kariere. Govoričilo se je o njegovih velikih ljubeznih kot Joan Collins, Natalie Wood, Julie Christie in Diane Keaton in šušljalo o kratkih ljubezenskih aferah z zvezdnicami kot Cher, Carly Simon, Janice Dickinson in Madonna. Odlično izhodišče za povzdigovanje njegove spretnosti zapeljevanja na že nerealno raven. Na tisto, ki jo je med platnicami biografije zapisal Biskind.



Ljubezen ob piščancu s česnom



Njegov sloves enega največjih zapeljivcev sveta filma verjetno ni povsem iz trte izvit. Ne nazadnje je svojo pot našel v poklicu, ki poudarja seksualnost, zaradi česar mu tudi ljubimkanje na prizoriščih snemanja nikakor ni bilo tuje. Vse dokler mu leta 1991 ni med filmom Bugsy poti prekrižala soigralka Annette Bening. »Bila sva profesionalna. Niti enega samega namiga ni bilo, da bi se med nama lahko razvilo kaj več od profesionalnega odnosa. No, o tem sem morda razmišljal, a le na tiho, v svoji glavi, medtem ko sem Annette dejal, da ji ni treba skrbeti zaradi mene,« se spominja usodnega srečanja, ob katerem pa mu je temnolaska zgolj odvrnila, da ga kaj takega sploh ni vprašala. Zaradi česar je molčal, vse dokler niso posneli še zadnjega kadra, ko jo je vendar povabil na večerjo. In se, med glavno jedjo piščanca s česnom, že zaljubil čez glavo. Čeprav še do danes ne ve, kaj je tisto, kar Beningovo razločuje od vseh drugih žensk. »Podzavest je očitno precej pametnejša od naše zavesti.« Zaradi česar jo je že naslednje leto popeljal pred oltar, nekdaj najbolj radoživi ženskar pa se je spremenil v zvestega moža. Ob čemer še poudarja, da s skokom v zakon ni odlašal tako dolgo, vse do svojega 54. leta, ker bi želel podaljševati mladostnost, ampak ga je – ob tem, da do tedaj seveda ni spoznal prave – hromil strah, da zakon tako ali tako ne more obstati, ker je obsojen na propad. A se je pošteno motil, saj z Annette, poročena že 22 let, veljata za enega najtrdnejših hollywoodskih zakonskih parov.



Dolgo je čakal, da se je poročil. Kot je tudi dolgo čakal, da je osnoval družino. Oče je prvič postal šele s 55 leti, ko mu je na svet privekala prvorojenka Kathlyn, ki ji je dve leti pozneje sledil Benjamin, nato Isabel, pred 16 leti pa še najmlajša Ella. »Vedno sem vedel, da želim imeti otroke. Kot sem tudi želel biti dober oče. In želel sem si jih z nekom, ki bi z menoj delil vsa ta občutenja,« pravi zvezdnik, prepričan, da so njegovi štirje otroci najboljša stvar, ki se mu je zgodila v življenju. »Sem skrben, ljubeč oče. A včasih v tem morda pretiravam,« še pravi in pridaja, da njegovim otrokom zaradi njegove slave verjetno ni najlažje. »Gotovo je breme, da si otrok slavnega očeta. To pa se še najmanj podvoji, če sta slavna oba, mati in oče.«