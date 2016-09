Vzponi in padci resnične Bridget

Rodila se je 25. aprila 1969 v Teksasu, mami Irene, ki je bila po poklicu medicinska sestra, in očetu Emilu, ki je bil inženir. Po prvi vidnejši vlogi v grozljivki Teksaški pokol z motorko: Naslednja generacija je leta 1996 doživela veliki preboj z glavno vlogo v komediji Jerry Maguire, kjer je zaigrala ob boku enega najbolj vplivnih hollywoodskih akterjev Toma Cruisa. Na začetku drugega tisočletja so ji bile zvezde naklonjene tako v karieri kot ljubezni. Zaročila se je s komikom Jimom Carreyjem in dobila vlogo v komediji Dnevnik Bridget Jones. Medtem ko je zaroka prej kot v letu dni razpadla, pa ji je Bridget Jones prinesla svetovno slavo. Leta 2003 je prejela največje igralsko priznanje v svoji karieri, oskarja. Še pred začetkom leta 2010 se je umaknila iz javnega življenja in začasno prenehala snemati filme. Decembra 2012 se ji je končno nasmehnila sreča v ljubezni. Spoznala je kitarista Doyla Bramhalla II., s katerim sta skupaj še danes. Njena vrnitev na družabno prizorišče leta 2013 je osupnila javnost. Trenutno se v kinematografih vrti tretji del sage o Bridget, Dojenček Bridget Jones.