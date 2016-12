Vse najlepše stvari se zgodijo avgusta

Prosila sta za božični čudež in njune molitve so bile uslišane. V trebuščku avstralske televizijske voditeljice Sharyn Storm, ki je pred dobrim letom stopila pred oltar z irskim pevcem Ronanom Keatingom, namreč že približno tri mesece klije novo življenje, zaradi česar je z največjim veseljem tradicionalno decembrsko kuhano vino zamenjala s skodelicami čaja in vroče čokolade. »Besede ne morejo opisati sreče, ki jo čutiva. Naši družinici se bo namreč kmalu pridružil malček, da se nama zdi, da so bile uslišane vse najine novoletne želje. Zato bova v pismu Božičku letos pisala le, da si želiva, da priveka na svet zdrav,« je radostno vest razkrila svetlolaska, ki bo korake do materinstva vestno opisovala na blogu.

Irski zvezdnik, ki si je slavo pripel s fantovsko skupino Boyzone, je do svojega 39. leta že trikrat postal oče. V prvem zakonu z Yvonne Connolly, ki je po 12 skupnih letih razpadel leta 2010, so se mu rodili danes 17-letni sin Jack, dve leti mlajša Missy in danes 11-letna Ali. A ga je vendar še vedno žejalo po naraščaju, saj si je želel, da tudi njegova še precej sveža ljubezen z novo izbranko obrodi sad. »Ronan je čudovit oče. Zato zdaj molim, da bo starševstvo dano tudi nama,« je Stromova letošnje poletje razkrila, da sta z novopečenim možem začela delati na projektu širjenja družine. Očitno sta zaljubljenca, skupaj sta že pet let, izjemna v načrtovanju, saj bosta vse velike obletnice in prelomnice lahko stisnila v avgust, morda celo na isti avgustovski dan. »Sedemnajstega avgusta 2010 sva postala prijatelja. Do dneva natanko pet let pozneje mož in žena. Nato pa sva skoraj natančno leto dni pozneje, avgusta letos, postala še bodoča mami in očka v pričakovanju! Zato sem se zdaj odpovedala kuhanemu vinu!«

Očetu pomagali snubiti mačeho

Lepotička še ni okusila radosti nosečnosti, a vendar je že dodobra osvojila veščine vzgoje otrok. Kot mačeha moževim najstniškim otrokom iz prvega zakona, ki so jo hitro vzljubili in sprejeli v svoj krog. »Vidijo, kako zelo me je osrečila,« je razložil pevec, ki so mu otroci celo pomagali pri snubitvi. Kajti ko jo je prvič zasnubil med romantičnim popotovanjem po Tajski, je njegova ljubezenska izpoved pri njej tedaj naletela na gluha ušesa. Zato so mu v drugo ob strani stali Jack, Missy in Ali, iz rok katerih je »z veseljem in s ponosom sprejela zaročni prstan«. Po poročnem obredu minulo poletje, ko so Ronanovi otroci prevzeli vloge poročne priče in družic, je mlada nevesta še dodala, kako srečna je, da so moževi otroci zdaj tudi uradno postali del njenega življenja. »Prepričana sem, da so si malce oddahnili, da se počutijo bolj varne, ker smo zdaj tudi uradno družina. Zdaj vedo, da nisem nekdo, ki lahko že jutri izgine iz njihovega življenja.«

Postala je članica skupine, v katero si je srčno želela vstopiti. S počasi rastočim trebuščkom je namreč vstopila v društvo mamic in mamic v pričakovanju, s katerimi bo delila vsakodnevne radosti in tegobe, ki jo čakajo v prihodnjih mesecih. »Toliko si želim deliti z njimi! Zabavne zgodbice in anekdote. Resničnost nosečnosti, ne le njene čarobnosti. Kako se uspešno prebiti skozi neskončno množico izdelkov, ki jih ponujajo nosečkam in mladim mamicam. Ogromno stvari je, ki jih želim deliti,« pa je še povedala Stromova, ki je zdaj zaplavala še v vode blogerstva.