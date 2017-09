Vsako leto v drugi šoli

Redko kdo ve, da je igralka Isla Fisher tudi priznana pisateljica knjig za otroke. Rdečelaska je bila v minulih dnevih na promocijski turneji ob izidu zadnje knjige z naslovom Marge in piratski dojenček. Del predstavitve slikanice je bil tudi obisk priljubljene pogovorne oddaje Loose Women, ki jo je temperamentna 41-letnica zelo popestrila. Povedala je veliko zanimivega, med drugim je razkrila podrobnosti iz svojega zanimivega otroštva.

Najstniška romana Bewitched in Seduced by Fame je izdala, še preden se je uveljavila kot igralka.

Zvezdnica filma Nočne živali je tudi tokrat pokazala, da ima izbran okus za oblačenje: prišla je v črni zapeljivi obleki v slogu petdesetih, tudi tokrat pa je seveda poudarila svoje jedro oprsje in strastne ustnice.

Avstralka se je rodila v Omanu in ima škotske korenine. Kot deklico so jo vsako leto vpisali v drugo šolo, tako da je vse do najstniških let redno menjavala okolje. Zaradi tega se je naučila hitro prilagoditi na nove razmere in najti nove prijatelje. »Rodila sem se na Bližnjem vzhodu, odraščala na Škotskem in emigrirala v Avstralijo. Prav zato imam tako rada knjige, bile so namreč moje zveste prijateljice, ko sem bila nova punca na šoli,« je povedala igralka. »Zelo rada se povežem s svojim notranjim idiotom, če znaš ljudi nasmejati, se z njimi lažje povežeš.« Med njene vidnejše vloge spada tista v trilerju Nočne živali Toma Forda. »Snemanje je bilo zahtevno, potekalo je v puščavi Mojave.«

Ljubezen do pisanja zgodb je odkrila v najstniških letih

»Ugotovila sem, da komičnih knjig za otroke ni, opismenjevanje je zame zelo pomembno.« Izdala jih je že precej, tudi najstniška romana Bewitched in Seduced by Fame, in sicer še preden se je uveljavila kot igralka. Trenutno predstavlja nadaljevanje lanske izdaje Marge in Charge. Nedavno jo je reklamirala na Škotskem ter se srečala z daljnimi sorodniki, ki jih dotlej ni poznala. Isla trenutno živi in dela v ZDA.