Vsako leto en otrok

Alecu Baldwinu se minula štiri leta prešeren nasmešek skoraj ne izbriše več z obraza. Končno je našel pravo ljubezen v 32 let mlajši učiteljici joge Hilarii Thomas, zakonca pa sta od dne, ko sta si obljubila večno ljubezen, vsako leto zakona okronala z rojstvom enega otročička. Leto po poroki jima je na svet privekala hčerka Carmen, ki se ji je pred dobrim letom, torej v drugem letu zakonskega življenja, pridružil bratec Rafael. Zdaj pa se lahko tudi mali Rafael pohvali, da ni več najmlajši v družini. V ponedeljek, 12. septembra, je namreč tudi on postal starejši bratec, ki ima verjetno pripravljeno že manjšo malho vragolij, ki jih bo prenesel na novega člana Baldwinove družine.



Predlani, ko je zvezdnikova izbranka povila sina, se je igralcu izpolnila srčna želja. Po mali Carmen in 20-letni Ireland, ki se mu je rodila v prvem zakonu s Kim Basinger, je postal tudi ponosni oče sinu. A čeprav bi marsikomu trojica otrok verjetno zadostovala, je Hilaria že tedaj vedela, da bo njuna ljubezen prej ali slej obrodila še en sad. Čeprav morda z malce daljšim predahom. »Želela in načrtovala sva še otročička številka tri, čeprav morda malce pozneje. Čez dve ali tri leta. Zato smo vsi malce presenečeni, tudi otroci, čeprav je to presenečenje dobro in lepo,« je letošnjo pomlad, ko je vnovič naznanila blaženo stanje, dejala mlada mamica. Zvezdnik je od sreče verjetno skoraj skočil skozi streho, ko je izvedel, da bosta vnovič kupovala oblačilca za fantiča.



Spola prihajajočega naraščaja nista skrivala, vseeno pa sta bila precej bolj skrivnostna, ko je beseda nanesla na ime. No, ali pa se o tem zgolj nista znala zediniti. »Alecu se dopadeta imeni Tony in Joe, sama pa se nagibam k imenom Sebastian, Orlando, Rafa. Mislim, da ne morem imeti otroka, ki bi imel v dokumentih navedeno ime Tony Baldwin.« Na koncu sta se odločila za nekakšen konglomerat treh imen, ki sprva niso bila v igri. »Navdušena sva, da lahko svetu predstaviva najinega novega dojenčka, Leonarda Angela Charlesa Baldwina,« je zapisala presrečna mamica in še pridala, da je bil dan, ko ga je povila, »resnično poseben«. Dan, ki pa ga verjetno nikoli več ne bosta ponovila, saj naj bi zdaj enkrat za vselej končala prispevanje k širitvi človeštva. »To je to. Imela bova – in imava – tri otroke, z njimi bova neizmerno uživala, a ta je zadnji,« je dejal zvezdnik.