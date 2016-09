Biti najboljši, kot je lahko. Najboljša verzija sebe kot človeka, moškega in igralca. Zaradi česar je Chevy Chase spakiral kovčke in odkorakal v rehabilitacijsko kliniko Hazelden Addiction Treatment Center v Minnesoti, isto kliniko, ki je pred dvema letoma med svoje zidove sprejela zdaj že pokojnega Robina Williamsa. »Želi biti najboljša verzija sebe. Mora se le malce uravnotežiti,« je povedal predstavnik zvezdnika, ki naj bi na zdravljenje tokrat odšel zaradi težav, povezanih z zlorabo alkohola. Ki pa je le ena v vrsti zasvojenosti, s katerimi se Chase spopada že večino življenja.



Zasvojen, a brez vbrizgavanja



Prehiter in prevelik uspeh ter težave v zasebnosti. To sta verjetno najpogostejša povoda, zaradi katerih ljudje poizkusijo zdaj to, zdaj ono substanco in se, še preden dobro vedo, že znajdejo v primežu odvisnosti. Kar nadvse dobro ve tudi ameriški komik, ki je sredi 70. zasijal na televizijskem nebu, ko je zaradi zabavne oddaje Saturday Night Live, ki mu je prinesla emmyje, nenadoma postal dobro znani obraz televizijskih zaslonov. Hkrati se je prebijal še skozi ločitveni postopek, ko je leta 1976 po kratkih 17 mesecih zakonske sreče njegova idila z Jacqueline Carlin, ženo številka dve, splavala po vodi. Slava in po vseh šivih parajoče se zasebno življenje hkrati, blažilec za spopadanje s paleto močnih čustev je Chevy našel v kokainski omami. »Bil je med prvimi, ki so sodelovali pri ustvarjanju oddaje, ki je začel jemati kokain,« v knjigi A Backstage History of Saturday Night Live (V zaodrju oddaje Saturday Night Live) trdita avtorja Douglas Hill in Jeff Weingrad. »Očividci trdijo, da je njegovo seganje po belem prahu postalo že tako močno, da je vsak dan posnifal več kot dva grama. Zaradi zlorabe je tako nihal med paranojo in megalomanijo, občasno pa ga nihče več sploh ni mogel razumeti.« Močne trditve, o katerih je Chevy pred komaj nekaj leti trdil, da so golo pretiravanje. »Nisem bil močno zasvojen. Nikoli si nisem ničesar vbrizgaval, topil nad ognjem ali kadil,« je igralec razložil pred šestimi leti in pridal, da je po lastnem navdihu vkorakal v kliniko za zdravljenje odvisnosti Betty Ford, ko ga je »začel boleti nos«.



Danes se zdravi zaradi pretirane ljubezni do alkohola. Pred leti je poiskal strokovno pomoč zaradi omamljanja z belim prahom. Ognil pa se ni niti odvisnosti od protibolečinskih tablet, ki so ga leta 1986 privedle med zidove klinike. Igra in komedija namreč nista lahek posel, kar je med ustvarjanjem Saturday Night Live spoznal tudi Chase, ki si je zaradi padcev med snemanjem in kaskaderskih vložkov poškodoval hrbet. Tako resno, da si je neznosne bolečine lahko blažil le s tabletami na recept, ki pa so kmalu postale njegova stalna spremljevalka. »Zaradi kroničnih in dolgotrajnih bolečin hrbta je postal odvisen od protibolečinskih tablet,« je pojasnil njegov predstavnik.