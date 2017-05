Vsaj polovico zakona je Brad zapil

Lani se mu je življenje sesedlo kot hišica iz kart. Potreben je bil le en močan piš vetra, da je razpadlo vse, kar mu je resnično nekaj pomenilo. »Nenadoma je razpadla moja družina,« je Brad Pitt prvič, odkar se je lani končal njegov zakon z Angelino Jolie, razkril notranje bolečine minulega leta. Spretno, kot se je naučil v dolgih letih, jih je prej skrival celo pred samim seboj, in to s tako čezmernim pitjem alkohola, da bi v tekmovanju, kdo več popije, premagal celo Ruse. To, da je že več let lastnik 150 akrov velikega vinograda in lastne vinarne, mu ni ravno pomagalo, saj jo je sam izpraznil skoraj do poslednje kapljice. »Moral sem se prisiliti in se od tega malce oddaljiti. V pijančevanju sem postal že pravi profesionalec, tako da bi lahko še stal, medtem ko bi Rusi po tolikšni količini popitega alkohola verjetno že ležali pod mizo.«



Pol leta trezen



Ko je lansko jesen zadonela ločitev zlatega para Hollywooda, so se javnost in mediji precej hitro večinsko postavili na igralčevo stran in Angelino slikali v nič kaj laskavih barvah karieristke, katere obtožbe moža, da je zakon zakockal z zlorabo alkohola in marihuane, naj bi bile zgolj umazana kampanja, da si pribori skrbništvo nad njunim šestimi otroki. A očitno ni govorila le tja v en dan, saj je Brad zdaj priznal, da vsaj polovica krivde, da se je njihova družinska idila razblinila, leži na njegovih ramenih. Ali, bolje, v njegovi neusahljivi žeji. »Odkar sem zaključil šolanje, mislim, da ni bilo dneva, ko ne bi pil, kadil marihuane ali obojega. Ko sem si ustvaril družino, sem sicer opustil skoraj vse svoje škodljive razvade, a ne tudi pijače. Pil sem preveč, da je to preraslo že v resen problem,« priznava. Zapil je tudi svoj zakon, kar pa je bilo očitno nujno potrebna budnica, da bi prevetril svoje prioritete in samega sebe spravil v red. »Še lani sem preveč popival, veliko preveč, verjetno ker se drugače ne znam soočati z vsemi čustvi, ki se nabirajo v meni. A zdaj sem že pol leta trezen. Spoznal sem, da tako ne želim več živeti.« Čeprav se do tega spoznanja ni prikopal sam, brez pomoči, temveč šele pod vodstvom terapevta. »Zdaj hodim na terapijo, ki dela čudeže. A zamenjal sem dva terapevta, da sem našel sedanjega, pravega. Zdaj torej končno živim trezno, že šest mesecev. Čustva imam naposled pod nadzorom in jih tudi dejansko čutim, ne zgolj bežim od njih, čeprav je to popotovanje grenko-sladko.«



Ni mogel biti sam



Nekateri ločitev primerjajo s smrtjo. Brad se z njimi vsekakor strinja. »Ja, bilo je, kot bi umrl, a ločitve sem si tudi sam kriv. Spoznal pa sem tudi, da resnično ljubiti pomeni, da si ljubljene osebe ne lastiš, temveč ji pustiš svobodo.« Slednjo si je prve tedne po vloženem ločitvenem zahtevku kar sam kratil in se prostovoljno zaprl med štiri stene. Ni se zatekel med zidove svojega doma – tam je bilo preveč bolečih spominov –, ampak raje k prijatelju, čeprav mu ta ni mogel ponuditi več od golih tal. »Doma nisem mogel biti. Tam me je vse spominjalo na to, da sem izgubil družino in razmerje. Zato sem odšel k prijatelju, ki živi v majhnem bungalovu. Vedel sem, da so mi njegova vrata vedno odprta. Pri njem sem ostal šest tednov in spal na tleh.«



Zadnjih nekaj mesecev je bilo za Brada obdobje streznitve. Ne le tiste od alkoholne omotice, temveč vseživljenjske. »Zazrl sem se vase, si priznal slabosti, pomanjkljivosti in napake,« pripoveduje in dodaja, da je odraščal v prepričanju, da mora biti oče tisti neomajni steber moči, ki se nikoli ne bojuje z lastnimi dvomi, ki nikdar ne bije notranjih bitk – čeprav je to človeško. »A po ločitvi me je butnilo. Biti moram boljši od tega, otrokom moram dati boljši, drugačen vzor. Kajti do zdaj nisem bil najboljši oče, veliko preveč sem delal.« Spremembe, za katere si prizadeva, so očitno vseobsegajoče in se že zrcalijo na njegovem vitkejšem telesu. »Precej je shujšal. Toda zdravo in predvsem zaradi športa. Končno se je spet začel osredotočati na samega nase. Začel je jesti zdravo, na kar pazi sam, pomaga mu tudi kuhar, ki mu pripravlja le zdrave obroke. Ogromno časa prebije zunaj, v naravi,« je povedal vir. Zvezdnik je pridal, da se v luči spremenjenega življenjskega sloga, saj je alkohol zamenjal za brusnični sok z mineralno vodo, lahko pobaha z verjetno najbolj zdravimi sečili v vsem Los Angelesu. Verjetno je napeljeval na to, da je moral, ko sta se z Angie dajala okoli skrbništva nad otroki, socialni službi nenapovedano dajati vzorce urina.