Vrnila se je  skozi velika vrata

Minilo je že dvanajst let, ko se je nazadnje preobrazila v zmedeno in venomer razočarano Bridget Jones, na filmskem platnu pa je nismo videli že šest let. Renee Zellweger se je s tretjim delom priljubljene zgodbe vrnila v Hollywood skozi velika vrata, v kratkem pa bosta premiero doživela še dva njena filma.



Želela je uiti rutini



In zakaj si je privoščila tako dolg karierni predah? »Bila sem radovedna in želela sem preizkusiti še druge stvari v življenju. Obljubila sem si, da se ne bom omejila samo na igralstvo in temu podredila vsega svojega življenja. Če nenehno prelagaš stvari, jih nikoli ne uresničiš, leta pa minevajo prehitro. Hotela sem raziskati svet na drugi strani kamere,« je v nedavnem intervjuju pojasnila 47-letna Američanka, ki je prepričana, da so jo izkušnje zadnjih let, ko se ni učila novih vlog in udeleževala premier ter drugih bleščavih dogodkov, obogatile: »Mislim, da sem mnogo manj dolgočasna kot nekoč. Po 25 letih snemanja filmov zapadeš v neprijazno rutino, zelo težko se je izviti iz nje. Pa saj ne, da se ne bi veliko naučila, ampak želela sem si spoznati tudi svet zunaj hollywoodskih okovov.« In seveda, želela si je zasebnosti in življenja navadnega smrtnika: »Po tem sem hrepenela. In nove izkušnje so mi omogočile nov pogled na svet, na druge možnosti ustvarjanja v filmski industriji, za kar sem izjemno hvaležna. Ne nazadnje, le spočita in srečna sem se lahko pripravila na nove dogodivščine Bridget Jones!«



Vnovičnega sodelovanja z avtorico knjižnih uspešnic Helen Fielding se je neizmerno veselila, v filmski ekipi pa so jo pričakali sami dobri stari prijatelji: »Prav razvajena sem, kar zadeva to našo veselo druščino. To mi je najpomembneje od vsega, da sem se znova znašla med samimi prijatelji. Povrhu pa me vedno veseli vloga Bridget, ker je neverjetno iskrena in odprta, ni se ji težko spraviti v zadrego in s tem se ne obremenjuje. No, pa tudi njeni zmenki so vedno fantastični!«