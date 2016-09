Vrag je vzel šalo, Melania Trump zahteva 150 milijonov

Donald in Melania Trump. Foto: Reuters

Zaradi objave zgodbe, da je v 90. letih delala kot prostitutka, je Melania Trump zoper angleški medij The Daily Mail vložila 150 milijonov dolarjev težko tožbo, poroča Nydailynews.com. V njej naj bi bilo zapisano, da so izjave stoodstotno neresnične in strašansko škodijo njenemu osebnemu ter poslovnemu ugledu.

Kmalu po tem, ko se je razvedelo o tožbi, je Daily Mail umaknil zgodbo in na spletni strani zapisal, da so podatke črpali iz knjige o Melaniji, ki se prodaja na Amazonu, in iz medijev.

Melania Trump je od leta 2005 tretja žena milijarderja Donalda Trumpa, kandidata za ameriškega predsednika.