Vprašljivo duševno zdravje mačehe Lindsay Lohan

V družini težavne Lindsay Lohan ni in ni miru. Če zdrah in nemirov ne neti lepotica, za polnjenje naslovnic poskrbi bodisi mama Dina bodisi oče Michael, zdaj pa še igralkina mačeha Kate Major. Čeprav sta se Majorjeva in Michael razšla že pred dvema letoma, in to po pičlem letu zakonskega življenja, še živita skupaj. In je zdaj med njima počilo. Kate ga je obtožila ugrabitve njunih dveh otrok, a je posnetek družinskega incidenta, ki ga je naredil igralkin oče, naslikal drugačno zgodbo.

Obtožila ga je ugrabitve njunih otrok ter da jo je udaril in poskušal zadušiti. A vendar policija ni našla sledi nasilja. Nasprotno, predstavniki zakona so grožnjo videli v Kate. Ne le da jim je zagrozila, da jih bo ubila, če ne najdejo njenih sinov, in se nadnje spravila z rasističnimi opazkami, slišali so jo tudi groziti Michaelu. Ta je njeno nasilno nestanovitnost ujel s telefonom. Zato so policisti na oceno duševnega zdravja odpeljali Kate, saj bi lahko škodila sebi ali drugim.